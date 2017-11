BIDI BADU Next Gen Finals – das Saisonfinale der HTT-Nachwuchs-Stars

Das Teilnehmerfeld für das an diesem Wochenende erstmals zur Austragung gelangende und mit großer Sp...

Das Teilnehmerfeld für das an diesem Wochenende erstmals zur Austragung gelangende und mit großer Spannung erwartete BIDI BADU Next Gen Final der Hobby-Tennis-Tour steht. Nachdem der 6fache Saisonsieger und klar Führende im “Race to HTT Next Gen Finals” Lukas Prüger sowie der frischgebackene November-Masters-Series-1000-Champion Kevin Köck für die Premieren-Auflage des HTT-U21-Masters abgesagt haben, steht mit September-HTT-500-Sieger Theo Berger an der Spitze, dennoch ein hochkarätiges und mit spielstarken Jungstars gespicktes Starterfeld zum Saisonfinale der besten Nachwuchsspieler der Hobby-Tennis-Tour-Saison 2017 bereit. Ein Bericht von C.L

Ohne Prüger, Köck, Lukas, Adochitei, Jovanovic, Brunner, Mucic – und dennoch wartet ein hochkarätig besetztes Next Gen Final auf die HTT-Community

Die Vorfreude und Spannung ist in der ganzen Stadt zu spüren! Alles fiebert der am Samstag in einer Woche startenden 28. Auflage der “großen” HTT-Tour-Finals 2017 im UTC La Ville entgegen. Wenn die besten acht Singlespieler und die Top 8 Doppel-Teams ihre Meister ermitteln, dann wird rund um den Centercourt wieder ein Event samt Rahmenprogramm über die Bühne gehen, wie man es sonst kein zweites Mal im Breitensport dieses Landes findet. Quasi als Generalprobe und Aufgalopp für die “Wochen der Finals” geht ab Freitag Abend zum ersten Mal in der Open Ära das Masters der besten U21 Spieler der Hobby-Tennis-Tour in Szene. Auch wenn das Gesicht der Next-Gen Lukas Prüger aufgrund seines Tour-Finals-Starts eine Woche später fehlt, auch wenn November-Masters-Series-1000-Champion Kevin Köck durch Abwesenheit glänzt weil er sein Masters-Ticket höchst persönlich beim gleichzeitig stattfindenden November-HTT-500-Turnier absichern möchte, Frankreichs Jungstar und Kitzbühel-Finalist Franz Lukas ebenfalls verhindert ist, und sich Kapazunder wie Eric Adochitei, Gabriel Jovanovic, Florian Brunner oder die Jungstars Josip Franjicevic und Nico Mucic “noch'” nicht qualifizieren konnten, dürfen sich Fans und Beobachter der Jugendszene auf ein großartiges und acht “Mann” starkes Teilnehmerfeld bei den BIDI BADU HTT Next Gen Finals im UTC La Ville freuen.

Theo Berger und Nicolas De Giacomo führen Starterfeld der BIDI BADU Next Gen Finals vor “Routinier” Marcus Schischlik an

Angeführt wird das Feld vom Ranglisten-Achtzehnten Theo Berger, der heuer neben seinem Sieg beim August-HTT-250-Turnier vorallem mit dem Triumph beim September-HTT-500-Turnier den absoluten Durchbruch schaffte. Hinter Berger an Nummer 2 gesetzt, darf man sich auch von Nicolas De Giacomo einiges erwarten. Der 15jährige, aktuell die Nr. 21 im HTT-Computer, holte sich heuer beim Juli-HTT-250-Turnier seinen ersten HTT-Karriere-Titel und stand Ende Oktober bereits einmal in den Top 20 der HTT-Entry-List. Der Routinier unter den Youngsters im Feld der Next Gen Finals ist ganz ohne Zweifel Marcus Schischlik. Vor seinem 92. HTT-Turnierstart hat der 21jährige 185 Matches, 100 Siege und 5 Titelgewinne auf seiner HTT-Visitenkarte.

HTT-US-Open-Semifinalist Julian Rainer und die “doppelte Vorhand” Adrian Vorhemus zählen für Experten und Insider zu den ganz großen Titelfavoriten

Zum engsten Favoritenkreis auf den Titelgewinn bei den BIDI BADU Next Gen Finals der HTT zählt für Experten und Insider der Hobby-Tennis-Tour mit Sicherheit Julian Rainer. Der 17jährige, der erst heuer zur HTT gestoßen ist, glänzte in seiner Premieren-Saison bereits zwei Mal mit absoluten Topresultaten und das noch dazu bei zwei echten “big events” der Szene. Sowohl bei den HTT-US-Open als auch bei den HTT-Erste Bank Open 500 endete Rainer Erfolgslauf jeweils erst im Semifinale. Hauptkonkurrent im Kampf um den Titel dürfte für den Niederösterreicher sein Landsmann Adrian Vorhemus werden, der nach einer längeren Verletzungspause die Next Gen Finals zu seinem Comeback-Versuch nützen möchte. Der Mann der die Vorhand sowohl mit seiner rechten als auch mit seiner linken Hand so brillant über das Netz befördern kann, stand heuer immerhin schon in einem Masters-Series-1000-Finale, und zeichnete dort im Semifinale mit einem 4:6, 6:3, 7:6 Erfolg über Dominik Negrin für eines der drei besten Single-Matches des Jahres veranwortlich.

Rattasists, Moser und Wildcard-Besitzer Diego Laporta komplettieren das acht “Mann” starke Teilnehmerfeld der BIDI BADU Next Gen Finals 2017

Komplettiert wird das Feld von Clemens Rattasits, der bei seinen 10. Turnierstarts 2017 u.a den Titel bei den St. Andrä Wördern Open 250 davontragen konnte, von WAC-Nachwuchs-Star Nicolas Moser, der sich beim März-HTT-250-Turnier im UTC La Ville erstmals in die Siegerliste der HTT eintrug und mit seinem Finalsieg über den ebenfalls verletzten Patrik Brandl zum 390. Siegergesicht der HTT-Geschichte avancierte, und von Diego Laporta, der neben den sieben fix qualifizierten die einzige Wildcard des Turniers erhielt, und sich heuer mit seinen Turniersiegen beim März-HTT-150-Turnier und den Badener AC Open erstmals erfolgreich in Szene setzte.