US Open: Melzer in Runde zwei, Oswald ausgeschieden

Nikola Mektic hat kompetenten Ersatz für seinen verletzten Partner Alexander Peya gefunden: Jürgen Melzer sprang gerne ein, gewann mit dem Kroaten zum Auftakt des Doppel-Wettbewerbs gegen den Deutschen Peter Gojowczyk und dessen indischen Partner Purav Raja nach einer Spielzeit von 1:42 Stunden mit 7:6 (2) und 6:4.

Philipp Oswald, der mit Melzer beim Davis Cup in Russland einen Punkt für Österreich geholt hatte, musste sich mit Partner Max Mirnyi der Paarung Marcus Daniell (Neuseeland) und wesley Koolhof (Niederlande( mit 3:6 und 6:7 (8) geschlagen geben.

Der dritte Österreicher, Oliver Marach, war erst am späteren Nachmittag angesetzt. Marach führt mit Partner Mate Pavic die Setzliste an.

