Gerald Melzer in Paris weiter

Montag, 22.05.2017

Keine Probleme für Gerald Melzer im ersten Qualifikations-Match für die French Open in Paris. Der im Moment in der Weltrangliste an Position 111 gereihte Österreicher besiegte den Franzosen Constant Lestienne glatt mit 6:2 und 6:2 und trifft nun entweder auf den Franzosen Vincent Millot oder den Serben Miljan Zekic. Melzer war seinem Gegner auf dem Court 16 in allen Belangen überlegen, auch wenn er deutlich weniger als 50 Prozent seiner Aufschläge ins Feld brachte. Am Ende hatte Melzer, dessen Bruder Jürgen auf eine Teilnahme in Paris verzichten muss, mit 64:42 Punkten klar die Nase vorne. Gerald Melzer ist der einzige österreichische Teilnehmer im Quali-Tableau.

Hier die Auslosung für die French-Open-Qualifikation

Gerald Melzer im Steckbrief