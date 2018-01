AO-Quali: Barbara Haas hält rot-weiß-rote Fahne hoch

Österreichs einzige Teilnehmerin bei den Australian Open, Barbara Haas, spielt zum Quali-Auftakt gegen eine Chinesin. Roberta Vinci, Vera Zvonareva und Sara Errani sind die Stars im Tableau.

Promiauflauf in der Damen-Qualifikation! Es ist das erste Mal in der Geschichte der Australian Open, dass drei ehemalige Grand-Slam-Finalistinnen in die Vorausscheidung müssen. Vera Zvonareva (Wimbledon/US Open 2010), Sara Errani (Roland Garros 2012) und Roberta Vinci (US Open 2015) spielen ab Donnerstag um die begehrten freien Plätze im Hauptfeld.

Ebenfalls in der Quali am Start: Patty Schnyder. Die 39-jährige Schweizerin versucht sich zum zweiten Mal an einer Major-Qualifikation, seitdem sie 2015 auf die Tour zurückkehrte. Im vergangenen Jahr scheiterte die ehemalige Nummer sieben der Welt an Ysaline Bonaventure in Runde zwei der US-Open-Qualifikation.

Barbara Haas, die sich vor zwei Jahren in Flushing Meadows zum bislang einzigen Mal für ein Grand-Slam-Hauptfeld qualifizieren konnte, trifft auf Yafan Wang aus China. Sollte die 21-Jährige ihr Auftaktmatch gewinnen, kommt es womöglich zum Duell mit Dopingsünderin Sara Errani.

