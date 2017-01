"Domi" Thiem macht Überstunden

Donnerstag, 19.01.2017

Ohne viel Glanz, aber mit großem Kampfgeist hatte Dominic Thiem seine erste Hürde bei den Australian Open 2017 mit dem 4:6,-6:4,-6:4,-6:3-Sieg über den Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP 56) bewältigt. Am Donnerstag ist Österreichs Shootingstar nun aber eine recht markante Leistungssteigerung geglückt, der 23-Jährige hat beim Grand-Slam-Turnier von Melbourne in Runde zwei eine in Summe starke Vorstellung hingelegt. Der achtgelistete Niederösterreicher (ATP 8) schlug in der Night Session der Margaret Court Arena, dem zweitgrößten Stadion der Anlage, den 22-jährigen Einheimischen Jordan Thompson (ATP 76) nach knapp 2:45 Stunden Spielzeit glatt mit 6:2, 6:1, 6:7 (5), 6:4, trotz unnötiger Überstunden. Der Lichtenwörther steht damit so wie letztes Jahr in Runde drei, über die er in Down Under noch nie hinausgekommen ist. Um das bei der diesjährigen Ausgabe des Millionen-Events im Melbourne Park zu ändern, braucht es am Samstag einen weiteren Coup über Benoit Paire, gegen den er im Einzel ebenso noch nie gespielt hat. Der Franzose (ATP 47) setzte sich zuvor, im Showdown zweier Tennis-Diven, gegen den Italiener Fabio Fognini (ATP 48) nach epischer, knapp dreieinhalbstündiger Schlacht mit 7:6 (3), 4:6, 6:3, 3:6, 6:3 durch.

Unnötiger Satzverlust nach zeitweiser Galavorstellung

Thompson war bei den ATP-World-Tour-250-Vorbereitungsturnieren der vergangenen beiden Wochen in Brisbane und Sydney nicht nur ein Doppel-Premierentitel auf der Tour bei ersterer Veranstaltung vergönnt gewesen, er hatte zudem im Einzel einen Matcherfolg mehr als Thiem verzeichnet, der jeweils nach einem Freilos und einem Erfolg im Viertelfinale gescheitert war. Doch in Melbourne gab der Schützling von Österreichs Starcoach Günter Bresnik von Beginn den Ton an, diktierte von der Grundlinie das Geschehen, hetzte Thompson vor den Augen der diesen betreuenden australischen Tennislegende Lleyton Hewitt quer über den Platz und holte sich mit aggressiver Spielweise gleich zwei Breaks zum 1:0 und 4:1. Per Doppelfehler musste er ein Rebreak zum 4:2 hinnehmen und hielt nach sechs Games bereits bei 13 unerzwungenen Fehlern. Was freilich auch daran lag, dass Thompson laufstark viele Bälle noch zurückbrachte - und die Statistik nicht die erzwungenen Fehler aufzeigt, zu welchen er von Thiem allerdings oftmalig getrieben wurde, sodass zunächst lediglich zwei Winner des Österreichers auf dessen Habenseite standen. Thiem holte sich sein Doppelbreak jedenfalls sogleich wieder zurück und servierte trotz 0:30 zur 1:0-Satzführung aus.

Am Anfang des zweiten Durchgangs musste er bei 0:1 einen Breakball abwehren - es war der Startschuss zu seiner klar stärksten Phase. Von 2:1 und 0:15 weg gewann er gar 14 Punkte am Stück bis zu einem 5:1 und 0:30 bei Aufschlag Thompson und schnappte sich das dritte Break zum 2:0 in Sätzen. Nicht mal eine Stunde war zu dem Zeitpunkt gespielt, im Schnelldurchlauf schien es dem Ende zuzugehen. Doch nachdem Thiem anfangs ein 15:40 umdrehte, ließ er bei 2:1 und 0:40 sowie 3:2 und 30:40 vier Chancen zur Vorentscheidung aus. Es kam jedoch noch dicker: Zwar musste er bei 4:4 selbst noch einmal eine Breakmöglichkeit zunichtemachen, ein Matchball bei 6:5 und seine 5:2-Führung mit zwei Minibreaks im Tiebreak sollten ihm danach aber auch nicht zur Entscheidung genügen. Viel zu viele Eigenfehler schlichen sich bei ihm in diesen Augenblicken wieder ein: Es wurden katastrophale 22 im ganzen Abschnitt. Thompson packte bei 4:5 aus seiner Sicht zwei gute Aufschläge aus, verwertete seinen zweiten Satzball - und Thiem fand sich plötzlich komplett unnötigerweise in einem vierten Durchgang. Dort ließ er dafür nichts mehr anbrennen, er gewann sogleich die ersten neun Punkte und konnte es sich leisten, bei 4:2 noch zwei Chancen aufs Doppelbreak zu verspielen. Thiem verlor bis zum Ende nämlich nur noch zwei Punkte bei eigenem Aufschlag und machte bei diesem zu null den Sack zu.

