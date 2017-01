"Domi" Thiem verliert Duell der Freunde

Montag, 23.01.2017

Erst ein Österreicher hat bislang mehr denn ein Grand-Slam-Viertelfinale erreicht: Ex-French-Open-Sieger Thomas Muster nämlich, dem dies gesamt stolze neun Mal gelang. Die steirische Allzeit-Größe bleibt vorerst der einzige rot-weiß-rote Vertreter mit solch einem Eintrag in den persönlichen Erfolgslisten. Denn Dominic Thiem ist bei den Australian Open in Melbourne an diesem Tag an einem zweiten Viertelfinale auf höchster Turnierebene vorbeigeschrammt. Der achtgesetzte Niederösterreicher (ATP 8) verlor am Montagmorgen nach MEZ im Achtelfinale in der Rod Laver Arena gegen seinen elftgereihten Freund David Goffin (ATP 11), nach 2:43-stündigem Kampf und trotz einer 1:0-Satzführung, mit 7:5, 6:7 (4), 2:6, 2:6. Während sich der 23-Jährige mit 220.000 Australischen Dollar und 180 ATP-Zählern trösten muss, so kann sich sein Bezwinger bereits jeweils über das Doppelte freuen. Der 26-jährige Belgier könnte damit den erstmaligen Sprung unter die Top Ten in der Welt geschafft haben und besitzt zudem gute Chancen, in Down Under sogar noch weiter zu kommen - mit dem Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 15) oder dem Usbeken Denis Istomin (ATP 117), den Zweitrunden-Sensationsgewinner über den Serben Novak Djokovic (ATP 2), erwartet ihn am Mittwoch im Spiel um einen Platz im Halbfinale auf jeden Fall ein schlechter gereihter Gegner.

