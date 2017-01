"Domi" Thiem erwartet "richtig hartes Match"

Samstag, 21.01.2017

Die ATP-World-Tour-250-Vorbereitungsturniere in Brisbane und Sydney waren, mit je einem Sieg und einer Viertelfinal-Niederlage nach anfangs einem Freilos, nicht unbedingt ganz nach Plan verlaufen. Doch weitaus wichtiger ist: Bei den Australian Open in Melbourne präsentiert sich Dominic Thiem wieder von seiner besten Seite. Österreichs Shootingstar hat beim Grand-Slam-Turnier in Down Under am Samstag mit seinem dritten Vier-Satz-Coup im dritten Spiel erstmalig hier den Einzug ins Achtelfinale gepackt. Im Videointerview auf der YouTube-Seite der Veranstaltung sprach der 23 Jahre alte Niederösterreicher über seinen starken Drittrunden-Erfolg gegen den Franzosen Benoit Paire und über den bevorstehenden Showdown im Kampf ums Viertelfinale gegen den Belgier David Goffin. Gegen den Thiem am Montag dann erneut ein "richtig hartes Match" erwartet.

Hier die Ergebnisse der Australian Open: Einzel, Doppel, Einzel-Qualifikation.

Hier der Spielplan.

Dominic Thiem im Steckbrief