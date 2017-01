"Domi" Thiem schafft Premiere in Down Under

Samstag, 21.01.2017

Nicht immer bringt die Zahl 13 Unglück, denn bei seinem 13. Auftritt bei einem Grand-Slam-Turnier hatte Dominic Thiem zum sechsten Mal in seiner noch so jungen Karriere den Sprung in die dritte Runde geschafft. Und aus dieser heraus jetzt sein viertes Achtelfinale erreicht, das allererste Mal bei den Australian Open in Melbourne. Österreichs Jungstar hat in Down Under am frühen Samstagmorgen nach MEZ auch sein drittes Hauptfeld-Spiel in vier Sätzen für sich entschieden. Nach seinen Siegen über den Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP 56) und gegen den Australier Jordan Thompson (ATP 76) besiegte der achtgelistete Niederösterreicher (ATP 8) dieses Mal den Franzosen Benoit Paire (ATP 47) nach 2:24-stündigem Kampf mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:4. Der Schützling von Österreichs Startrainer Günter Bresnik dürfte nun auch recht gute Karten besitzen, um im Melbourne Park noch weiter zu kommen. Mit David Goffin (ATP 11) erwartet ihn im Rennen um einen Platz im Viertelfinale ein alter Bekannter.

Heiße Schlacht nach Blitzstart

Wie auch bereits in der zweiten Runde durfte Thiem in der Margaret Court Arena aufschlagen - den drittgrößten Platz der Anlage, den er längst liebgewonnen hat. Und er startete auch ganz wie aus der Pistole geschossen, hielt die ersten beiden Aufschlagspiele jeweils mit zwei Assen zu null. Mit gleich drei unerzwungenen Fehlern eröffnete ihm Paire im zweiten Spiel die erste Breakchance, die der Lichtenwörther dank eines tollen, aggressiven Returns, den der Franzose nicht mehr ins Spielfeld zurückbrachte, verwertete. Und bei 3:0 schlug Thiem nach 40:15 und zwei weiteren Gamebällen für Paire abermalig zu, diesmal mit der zweiten Möglichkeit. Nach Abwehr eines Breakballs stellte er auf 5:0, nach lediglich 17 Minuten war der erste Satz damit praktisch gelaufen. Im zweiten Durchgang ließ sich Paire nicht nochmal zu Beginn erwischen, präsentierte sich von der ersten Sekunde weg hellwach und wusste sich der Angriffslust seines Gegners immer besser entgegenzustemmen. Thiem vermochte sich bei 0:1 und 1:2 jeweils aus einer 0:40-Situation zu befreien, im letzteren Fall mit zwei Assen und einem Vorhand-Winner ungemein eindrucksvoll, kam selbst aber zu gar keinen Breakgelegenheiten mehr. Bei 4:5 und 40:30 unterliefen ihm danach hintereinander ein erzwungener Volley-Fehler, ein Doppelfehler und ein unerzwungener Vorhand-Fehler, und so war plötzlich doch der Satzausgleich da.

Paire bekam zwar Oberwasser, Thiem drehte jedoch im dritten Abschnitt einen 0:2-Rückstand sogleich wieder, und nach weiteren Chancen für beide breakte er den 27-Jährigen bei 4:4 nach dessen 40:15-Führung und servierte im Anschluss zur 2:1-Satzführung aus. Mit dem nächsten Break am Anfang des vierten Durchgangs schien er dem als Tennis-Diva bekannten Mann aus Avignon endgültig den Nerv gezogen haben, doch der kam nochmal zurück und erspielte sich, da Thiem den Aufschlag in seinen ersten drei Versuchen nicht und nicht durchbringen konnte, eine 3:1- und 4:2-Führung. Hiermit hatte Paire sein Pulver dann allerdings wieder verschossen - Thiem übernahm gegen Ende klar das Kommando, gewann ab dem Stand von 2:4 und 30:30 aus seiner Sicht zehn Punkte in Serie. Und nützte beim Ausservieren schließlich seinen dritten Matchball, als sein Kontrahent einen Rückhand-Return ins Seiten-Aus setzte.

