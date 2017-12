KURIER Magazin „TENNIS“ - die Stimme der stolzen, neuen Tennisnation Österreich

Das KURIER-Medienhaus schlägt mit "TENNIS" ein echtes Ass am heimischen Magazinmarkt. Erhältlich ist das 196 Seiten starke Premiummagazin zum aktuellen Tennishype im österreichischen Zeitschriftenhandel um 9,50 Euro in allen Trafiken und Verkaufsstellen oder - versandkostenfrei - unter magazin@kurier.at.

Mit Platz 5 in der Weltrangliste ist Dominic Thiem endgültig im Tennis-Olymp angekommen. Entsprechend groß ist die Euphorie in Österreich. Der KURIER hat diesen Trend schon vor Jahren erkannt und präsentiert am 7. Dezember die zweite Ausgabe des Premiummagazins "TENNIS". Produziert wurde das Magazin von KURIER-"Tennisguru" Harald Ottawa und dem Team der Thema-Redaktion rund um Anja Gerevini. Die LeserInnen erwartet in "TENNIS" ein sportliches Potpourri aus Insiderwissen, spannenden Interviews, z.B. mit Thiem-Trainer Günter Bresnik, dem Generali-Open-Turnierdirektor Alexander Antonitsch oder dem 33-fachen Daviscup Spieler Jürgen Melzer. Neben unzähligen Insiderinformationen kommen in "TENNIS" auch Gossip-Fans auf ihre Rechnung: So lässt die Redaktion auch die größten Tennisskandale Revue passieren. Und es locken ein Poster und ein Gewinnspiel.

Plattform für Tennisbegeisterte

"Dass es einen Aufschwung im rot-weiß-roten Tennis gibt, ist unbestritten. Besonders freut mich aber, dass dieser nicht nur von einer Person, sondern von vielen einheimischen Sportlerinnen und Sportlern getragen wird. Das neue KURIER Magazin ,TENNIS' bietet nicht nur diesen Spielern eine Bühne, sondern ist auch die Stimme einer stolzen, neuen Tennisnation", so der KURIER-Herausgeber und Chefredakteur, Dr. Helmut Brandstätter. KURIER-Medienhaus Geschäftsführer, Mag. Thomas Kralinger: "Dass Tennis, neben Ski, Fußball und anderen Sportarten in der heimischen Sportwelt eine tragende Rolle einnimmt, ist eine erfreuliche Entwicklung. Als innovatives Medienhaus greifen wir diese gerne auf und vermitteln unseren Leserinnen und Lesern so qualitative Inhalte auf hohem journalistischen Niveau." Regelmäßig am Platz ist auch KURIER Gesamtanzeigenleiter, Prok. Stefan Lechner: "Als begeisterter Tennisfan habe ich natürlich extrem hohe Erwartungen an ein Magazin, das sich meinem Lieblingssport widmet. Hiermit möchte ich dem gesamten Team dazu gratulieren, dass meine Qualitätsmesslatte als Fan in allen Punkten überschritten wurde."

KURIER "TENNIS" erscheint am 7. Dezember um 9,50 Euro in allen Trafiken und Verkaufsstellen oder - versandkostenfrei - unter magazin@kurier.at.