Thiem will nicht zu ORF-Show

Dienstag, 23.05.2017

Seit mittlerweile zehn Jahren treibt das Kabarett-Duo Stermann & Grissemann sein ulkiges Unwesen im heimischen Late-Night-TV. Unzählige heimische Sportstars wie Hans Krankl oder Marcel Hirscher gaben sich bei "Willkommen Österreich" bereits die Ehre. In einem Interview mit der Tageszeitung Kronen Zeitung anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der TV-Show verrieten die zwei allerdings nun, wer von den hiesigen Sportler-Ikonen wahrscheinlich nie kommen wird.

Allen voran Hermann Maier sei schwierig zu bekommen: "König der Absagen ist Hermann Maier. Unlängst hat er wieder in letzter Sekunde abgesagt. Ich glaube, er macht das absichtlich." Auch Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem will sich nicht ins Kreuzfeuer des TV-Duos geben: "Dominic Thiem kommt auch nicht. Sein Trainer, Günter Bresnik, hat uns ausrichten lassen: Wie oft soll er noch 'Nein' sagen? Der Bresnik dürfte uns auch hassen." Leicht süffisant merkt Grissemann an: "Das schmerzt!"

