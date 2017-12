Mit 100 Jahren: Argentinier ist einer der ältesten Turnierspieler der Welt

Artin Elmayan muss bei den über 85-Jährigen mitspielen, weil es keinen in seinem Alter gibt.

100 Jahre alt und kein bisschen müde. Artin Elmayan ist der wohl älteste Tennisspieler der Welt. Elmayan ist mit seinen 100 Jahren der älteste registrierte Tennisspieler in Argentinien. Der gebürtige Armenier hat aber ein Problem. Seine Altersklasse gibt es nicht, so dass er bei den über 85-Jährigen mitspielen muss.

"Es gibt hier niemanden in meinem Alter. Ich muss gegen die 85 Jahr alten Hüpfer spielen", erklärt Elmayan. 39 Spieler werden in der 85-plus-Klasse geführt. "Da halte ich ganz gut mit. Im letzten Jahr bin ich zweimal Zweiter geworden", sagt Elmayan über die Turniere in der Ü85-Kategorie.

Mindestens dreimal die Woche steht Elmayan auf dem Platz. "Essen ist das wichtigste, dann kommt der Sport. Er hilft mir, in Form zu bleiben. Wenn ich mal zwei Monate nicht spiele, bekomme ich doch gleich einen Bauch", scherzt der Argentinier. Erst mit 39 Jahren hielt Elmayan das erste Mal einen Tennisschläger in der Hand.

Das Tennisspielen hat er sich selbst beigebracht. Auch in Zukunft will der Tennis-Oldie seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen. "Solange mein Körper es erlaubt und meine Füße mich noch tragen, werde ich nicht stillsitzen", sagt er, und betont: "Ich weiß nicht, ob ich ein gutes Beispiel bin, aber ich appelliere an alle Leute, Sport zu treiben. Tennis kann man auch in meinem Alter noch spielen, wenn ich auf meinen Arzt gehört hätte, müsste ich schon längst aufhören."