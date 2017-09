NHL: Vanek hat ein neues Team

NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Michigan -

Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek hat ein neues NHL-Team und einen millionenschweren Vertrag in der Tasche.

Der 33-Jährige unterschreibt einen Einjahres-Vertrag bei den Vancouver Canucks und soll zwei Millionen Dollar kassieren. Vanek kommt von den Detroit Red Wings und den Florida Panthers, für die er in der vergangenen Saison insgesamt in 68 Spielen 48 Punkte machte.

Für Vanek ist es seine siebente Station in der NHL, in Vancouver war er noch nie. Canucks-Manager Jim Benning zeigte sich äußerst erfreut: "Er wird unsere Stürmer bei ihrer Entwicklung unterstützen. Mit seinen Fähigkeiten wird er uns am Eis und durch sein vorbildhaftes Verhalten den jungen Spielern helfen."

Seinem Ziel, 1000 NHL-Spiele zu bestreiten, wird der Steirer dadurch definitiv näher kommen, hält er aktuell doch bereits bei 885. Für die Canucks startet die Saison am 7. Oktober, wenn Edmonton die Rogers Arena in Vancouver beehrt.