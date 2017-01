Vanek liefert Vorlage zu Last-Minute-Ausgleich

Montag, 02.01.2017

Die reguläre Liga-Partie wurde als Centennial Classic im Zuge der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der NHL im BMO Field, der Heimat des Fußball-Klubs FC Toronto, vor 40.148 Zuschauern als Outdoor-Partie ausgetragen. Und die Fans bekamen nach zwei eher lahmen Dritteln im Schlussabschnitt mit sieben Toren inklusive Verlängerung ein Spektakel geboten.

Anthony Mantha (26.) hatte Detroit in Führung gebracht, ehe Toronto durch Leo Komarov (42.), Mitch Marner (49.), Connor Brown (50.) und Auston Matthews (53.) auf 4:1 stellte. Die Entscheidung - normalerweise! Doch Jonathan Ericsson (54.), Dylan Larkin (59.) und zwei Sekunden vor dem Ende erneut Mantha retteten Detroit in die Overtime. Am Ausgleich war per Assist auch Vanek begeiligt. Matthews sorgte nach 3:40 Minuten aber für den Sieg Torontos.

