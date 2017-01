Grabner zaubert Gala-Vorstellung auf das Eis

Donnerstag, 05.01.2017

Michael Grabner entscheidet das Duell zweier Villacher in der NHL für sich. Beim 5:2-Sieg gegen Michael Raffls Flyers trifft er zum 3:0 (52.) und per Empty-Net-Goal zum 5:2 (58.). Dazu liefert er den Assist zum 1:0 von Kevin Hayes (23.), der wie Grabner einen Doppelpack schnürt.

Der 29-jährige Kärntner kommt damit in einem Spiel auf so viele Scorerpunkte wie davor in 13 Spielen insgesamt. Sein Landsmann Raffl trägt sich mit einem Assist ebenfalls in die Scorerliste ein. Sechs der sieben Treffer des Spiels fallen im Schlussdrittel, fünf davon sogar in den letzten zehn Minuten.

Bei den Rangers zeigt sich Torhüter Henrik Lundqvist mit 30 Saves überragend. Die New Yorker verteidigen in der Eastern Conference Platz drei. Grabner hält bei 16 Saisontreffern ist damit gemeinsam mit Chris Kreider Top-Torjäger seines Teams.

