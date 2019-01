NFL-Wildcard-Games im LIVESTREAM: Houston Texans - Indianapolis Colts und Dallas Cowboys - Seattle Seahawks

Die Playoffs sind endlich da - und es wartet eine packende Wildcard-Runde: Wie schlagen sich die Colts in Houston? Und können die Seahawks die Cowboys in Dallas ausschalten? Die Spiele werden am Samstag ab 22.20 Uhr bzw. in der Nacht auf Sonntag um 1.35 Uhr auf PULS 4 live übertragen. HIER geht's zum Livestream der Partie!







Houston Texans - Indianapolis Colts

Können die Texans Deshaun Watson gegen eine physische Colts-Defense schützen? Wenn es Indianapolis konstant gelingt, mit dem 4-Men-Rush Druck zu erzeugen, wird Houstons Offenses wackeln - zu abhängig sind die Texans davon, dass Deshaun Watson und DeAndre Hopkins sie immer wieder im Alleingang tragen.

Die Colts auf der anderen Seite sollten - im Idealfall auch wieder mit Ryan Kelly - an der Line of Scrimmage auch gegen Watt und Clowney standhalten können; beim Sieg in Houston vor vier Wochen konnte Andrew Luck rund 65 Prozent seiner Dropbacks aus sauberer Pocket absolvieren, während Watson bei etwas weniger als der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck stand. Dann haben die Colts auch die Mittel, die zuletzt wieder anfälligere Outside-Coverage der Texans zu attackieren.

Dallas Cowboys - Seattle Seahawks

Auch in Dallas sollte uns ein enges Spiel mit zwei Teams, deren Stil enge Spiele noch zusätzlich kreiert, erwarten. Der Unterschied: Seattle ist in der Lage, ein exzellentes, brandgefährliches Passing Game aufzuziehen, hat definitiv den deutlich besseren Quarterback und die gefährlicheren Receiver - die Seahawks stehen sich dabei mit ihrem Play-Calling nur selbst im Weg.

Die Cowboys auf der anderen Seite sind in ihrem Passspiel massiv inkonstant und das beginnt mit Prescott, dehnt sich aber natürlich auch auf das Scheme aus. Kann Dallas' sehr gute, junge Defense das Spiel eng halten? Es ist schwer vorstellbar, dass die Cowboys die Partie nur mit ihrem Run Game gegen die starke Seahawks-Front und der eigenen Defense gewinnen.

© getty

Texans vs. Colts und Cowboys vs. Seahawks: Livestream und TV-Übertragung

Die NFL-Wildcard-Games werden am Samstag ab 22.20 Uhr im linearen Fernsehen live auf PULS 4 gezeigt. Die Partien gibt es unter diesem Link HIER im Livestream zu sehen!

NFL-Playoffs: Die Wildcard-Games in der Übersicht