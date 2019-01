Divisional-Playoffs im Livestream: New England Patriots - Los Angeles Chargers und New Orleans Saints - Philadelphia Eagles gratis live sehen

Die Divisional-Runde ist da, und jetzt wird es in den NFL-Playoffs so richtig ernst: Schockt Foles die Saints? Und gewinnen die Chargers in New England? Die beiden Playoff-Spiele werden am Sonntag ab 18.50 Uhr bzw. 22.05 auf PULS 4 live übertragen. HIER geht's zum Livestream der Partie!

New England Patriots - Los Angeles Chargers (So., 19.05 Uhr)

Nachdem die Chargers das Run Game der Ravens gerade auseinandernehmen konnten, ist es vielleicht das Run Game der Patriots, das L.A. ernsthafte Probleme bereitet. Insbesondere ohne Josh Gordon setzt New England intensiv auf den Run, gerne auch aus 21-Personnel, also mit einem Fullback als Lead-Blocker. Mehr physischer Power-Football also, der es den Chargers schwer machen könnte, den so erfolgreichen Game Plan aus dem Ravens-Spiel zu kopieren.

Gleichzeitig müssen es die Chargers schaffen, die Vielzahl an Underneath- und Screen-Pässen zu verteidigen, die am Sonntag in Foxboro auf sie warten. Denn im vertikalen Passspiel sollte L.A. die Patriots-Receiver kontrollieren können. Und umgekehrt die zentrale Frage: Kann L.A. die gute Secondary der Patriots schlagen? Oder bekommt Rivers Probleme gegen die Pats-Blitze?

New Orleans Saints - Philadelphia Eagles (So., 22.40 Uhr)

Die Eagles-Secondary hat sich über die vergangenen Wochen deutlich gesteigert, auch wenn es bei einigen - wieder einmal - Double Moves der Bears-Receiver am Sonntag nicht so aussah. Doch ist die Zone Coverage auch anfällig, gerade wenn der Gegner sich dadurch Matchups zurechtlegen und Underneath attackieren kann. Beides trifft auf die Saints zu, die zudem in der Lage sind, den 4-Men-Rush der Eagles zu stoppen - vorausgesetzt, Left Tackle Terron Armstead kann spielen.

Fällt Armstead aus, könnte es eine Überraschung geben; gleichzeitig aber hat sich die Saints-Defense in der zweiten Saisonhälfte deutlich verbessert und wird mit ihrer aggressiven Art eine andere, weil mehr auf Man Coverage und Blitzing basierende, Herausforderung darstellen, als die starke Bears-Defense in der Wildcard-Runde. In der Kombination ist das womöglich zu viel Feuerkraft, als dass das Foles-Märchen weitergeht.

Patriots vs. Chargers und Saints vs. Eagles: Livestream und TV-Übertragung

Die NFL-Divisional-Games werden am Sonntag ab 18:50 Uhr im linearen Fernsehen live auf PULS 4 gezeigt. Die Partien gibt es unter diesem Link HIER im Livestream zu sehen!

© getty

NFL-Playoffs: Die Divisional-Games in der Übersicht