NFL im Livestream: New England Patriots gegen Minnesota Vikings live sehen

Die New England Patriots empfangen in Week 13 der aktuellen NFL-Saison die Minnesota Vikings. Das Spiel wird am Sonntag (ab 22.20 Uhr) auf PULS 4 live übertragen. HIER geht's zum Livestream der Partie!

Beim Patriots-Sieg über die Jets fiel auf: die Offense wird endlich gesünder und das sah man in einzelnen Phasen gegen Gang Green. Sony Michel gibt der Offense nochmals eine zusätzliche Dimension und die Defense kann zumindest ihren Bend-but-don't-Break-Ansatz umsetzen. Und gegen die Offensive Line der Vikings sollte New Englands Front gut auftreten können.

Die spannendste Frage wird sein: kann Minnesota Brady unter Druck setzen? Und kann New England Diggs und Thielen halbwegs kontrollieren? Für die Vikings wäre es ein desolater Ausfall, sollte Xavier Rhodes nicht rechtzeitig fit werden.

New England Patriots - Minnesota Vikings live: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Das Spiel wird am Sonntagabend ab 22.20 Uhr im österreichischen Fernsehen live auf PULS 4 gezeigt. Die Partie gibt es unter diesem Link HIER im Livestream zu sehen!

Patriots gegen Vikings: Die letzten fünf Ergebnisse