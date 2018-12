NFL im Livestream: Dallas Cowboys gegen Philadelphia Eagles live sehen

Die Dallas Cowboys empfangen in Week 14 der aktuellen NFL-Saison die Philadelphia Eagles. Das Spiel wird am Sonntag (ab 22.20 Uhr) auf PULS 4 live übertragen. HIER geht's zum Livestream der Partie!

DAS kritischste Duell dieser Woche! Die Cowboys können mit einem Sieg einen riesigen Schritt in Richtung Playoffs machen, die Eagles dagegen würden mit einem Erfolg mit Dallas an der Division-Spitze gleichziehen. Die gute Nachricht für Philly: die Offense hat sich zuletzt deutlich verbessert gezeigt, in der Protection genau wie Carson Wentz individuell.

Reicht das, um gegen eine sehr starke Cowboys-Defense zu punkten, die mit sehr breiter Brust aus dem Saints-Spiel kommt? Und falls die Eagles punkten können: was zeigt die Cowboys-Offense gegen die anfällige Eagles-Secondary? Prescott, Cooper und Co. müssen in der Lage sein, dieses Matchup auszunutzen. Ansonsten droht eine Pleite und eine wieder offene Division.

Dallas Cowboys - Philadelphia Eagles live: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Das Spiel wird am Sonntagabend ab 22.20 Uhr im österreichischen Fernsehen live auf PULS 4 gezeigt. Die Partie gibt es unter diesem Link HIER im Livestream zu sehen!

© getty

Patriots gegen Vikings: Die letzten fünf Ergebnisse