NFL im LIVESTREAM: New Orleans Saints - Philadelphia Eagles live sehen

Die New Orleans Saints entwickeln sich in der aktuellen NFL-Saison immer mehr zum Contender für die Super Bowl. Am Sonntag ist der amtierende Champion, die Philadelphia Eagles, zu Gast im Mercedes Benz Superdome. Das Spiel wird im TV live auf PULS 4 übertragen, HIER gibt es einen Livestream!

Die Eagles stehen nach der Pleite gegen Dallas mit dem Rücken zur Wand, und ein Trip nach New Orleans ist nicht gerade der beste Weg, um sich mal eben zu befreien.

Die ohnehin anfällige und jetzt auch noch verletzungsgeplagte Secondary wird enorme Probleme gegen diese Saints-Offense bekommen, zumal der eigene Pass-Rush mit der Saints-Line einen echten Gegner vor die Nase gesetzt bekommt.

Und Phillys Offense? Hier gibt es nach wie vor mehrere Schwachstellen, beginnend mit der Offensive Line. Auch das ist keine gute Voraussetzung vor einem Duell mit dem Saints-Pass-Rush.

NFL Live: New Orleans Saints - Philadelphia Eagles im Livestream sehen

In Österreich gibt's die Partie im Fernsehen live auf PULS 4 zu sehen, zum Livestream geht's hier entlang! Falls das Live-Video nicht korrekt dargestellt wird, schalte deinen Ad-Blocker aus.

Über die gesamte Saison zeigt PULS 4 pro Woche mindestens ein Livespiel im Free-TV.

Saints vs. Eagles live: Die Ergebnisse der letzten fünf Duelle