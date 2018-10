NFL heute im LIVESTREAM: Jaguars-Eagles, Steelers-Browns, Rams-Packers gratis auf SPOX Österreich sehen

In Week 8 der NFL-Saison wartet ein wahrer Football-Marathon auf die Fans des gar nicht runden Leders. Schon am Sonntagnachmittag darf aufgedreht werden, wenn die Jacksonville Jaguars gegen die Philadelphia Eagles starten. Es folgen Pittsburgh Steelers gegen Cleveland Browns und Los Angeles Rams gegen Green Bay Packers. PULS 4 zeigt die drei Partien live, hier auf SPOX Österreich sind sie im Livestream zu sehen!

Halloween Special: heute 3 NFL-Spiele im Livestream

28. Oktober, ab 14:25 Uhr - 3 Spiele, über 10 Stunden NFL Jacksonville Jaguars Philadelphia Eagles Pittsburgh Steelers Cleveland Browns Los Angeles Rams Green Bay Packers

Jacksonville Jaguars vs. Philadelphia Eagles heute im gratis Livestream

Zurück zu Blake Bortles! Nachdem er am Sonntag gebenched wurde, startet Bortles gegen die Eagles in London wieder - was die Jaguars-Offense einmal mehr zur Wundertüte macht. Klar ist, dass Philly mit dem 4-Men-Rush für permanente Gefahr sorgen kann, auch wenn Derek Barnett jetzt auch noch ausfällt.

Die Eagles-Offense sieht phasenweise schon wieder richtig gut aus, hat dann aber auch regelmäßig Durchhänger und verliert den Faden. Ein konstanteres Run Game könnte hier helfen, vielleicht über Josh Adams? Der hatte gegen die Panthers mehrere gute Szenen. Gegen eine zuletzt wacklige, aber immer noch hochkarätig besetzte Jaguars-Defense wird die Aufgabe jedenfalls nicht einfacher, Wentz dürfte wieder häufiger unter Druck stehen. Hier geht's zum Stream.

Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns heute im gratis Livestream

Cleveland stagniert nun schon seit einigen Wochen. Der Pass-Rush ist nicht mehr so gefährlich wie noch zu Saisonbeginn, im angeschlagenen Receiving-Corps haben die Browns massive Drop-Probleme und schematisch hilft Cleveland Baker Mayfield wenig.

Für die Steelers frisch aus der Bye Week sollte es hier mehrere Ansätze geben, umso mehr, da Cleveland auch in der Run-Defense angreifbar geworden ist. Die Browns sollten keine Antworten auf JuJu Smith-Schuster und Antonio Brown gemeinsam mit den Tight Ends haben. Hier geht's zum Stream.

LA Rams vs. Green Bay Packers heute im gratis Livestream

Tolles Duell in L.A. Die Packers sollten in der Lage sein, den Pass-Rush der Rams zumindest etwas einzudämmen, und dann ist Aaron Rodgers gegen diese Secondary zu Big Plays in der Lage. Mindestens genauso spannend aber: können die Packers mit ihrer komplexen, aggressiven Defense die Rams-Offense stoppen?

Zuletzt hatte Green Bay auf dieser Seite des Balls regelmäßig (zu) große Probleme, derartige Schwierigkeiten darf man sich gegen die Rams nicht leisten. Auch im Pass-Rush muss, gegen eine der Top-Lines in der NFL, von Green Bay mehr kommen. Hier geht's zum Stream.

Die NFL im Livestream: Wo kann ich die Spiele live sehen?

Die Partien werden in Österreich live auf PULS 4 übertragen, SPOX Österreich bietet die Duelle im Livestream for free an. HIER ENTLANG! Falls das Live-Video nicht korrekt dargestellt wird, schalte deinen Ad-Blocker aus.

Über die gesamte Saison zeigt PULS 4 pro Woche mindestens ein Livespiel am Sonntagabend, und in dieser Saison auch SPOX. Bevor der Montag kommt, kommt die NFL!