NFL im Livestream: Jacksonville Jaguars - New England Patriots heute live auf SPOX Österreich

In Week 2 der neuen NFL-Saion zeigt SPOX Österreich das Spiel zwischen den Jacksonville Jaguars und den New England Patriots in Zusammenarbeit mit PULS 4 am Sonntagabend im kostenlosen Livestream.

Die Defense der Jags dominierte in Week 1, während die Offense genau das machte, was es für einen Auftaktsieg gegen die Giants brauchte. Ob das gegen die Patriots reichen wird?

Tom Brady lieferte zum Auftakt eine für ihn typische Vorstellung mit drei Touchdowns gegen die Houston Texans. Das Kurzpassspiel der Patriots wird dem Pass-Rush der Jaguars Probleme bereiten können.

Jacksonville Jaguars vs. New England Patriots im Livestream: Wo kann ich das Spiel live sehen?

Die Partie wird in Österreich live auf PULS 4 übertragen, SPOX Österreich bietet das Duell aus Week 2 im Livestream for free an.

Über die gesamte Saison zeigt PULS 4 pro Woche mindestens ein Livespiel am Sonntagabend, und ab sofort auch SPOX. Bevor der Montag kommt, kommt die NFL!

Jacksonville Jaguars: Schedule in der NFL bis Week 5

Spieltag Datum Heim Gast Uhrzeit (MEZ) Week 1 09.09.2018 New York Giants Jacksonville Jaguars 15:20 Week 2 16.09.2018 Jacksonville Jaguars New England Patriots 22.25 Uhr Week 3 23.09.2018 Jacksonville Jaguars Tennessee Titans 19.00 Uhr Week 4 30.09.2018 Jacksonville Jaguars New York Jets 19.00 Uhr Week 5 07.10.2018 Kansas City Chiefs Jacksonville Jaguars 19.00 Uhr

New England Patriots: Spielplan von Tom Brady und Co.