NFL im Livestream: Carolina Panthers - Dallas Cowboys heute live auf SPOX Österreich

Die NFL-Saison 2018 ist eröffnet: Zum Auftakt der neuen Spielzeit zeigt Puls4 das Duell zwischen den Carolina Panthers und den Dallas Cowboys LIVE im TV. Partner SPOX Österreich hat das Aufeinandertreffen für euch im kostenlosen Livestream.

Ohne Center Travis Frederick gehen die Cowboys ins erste Spiel der Saison. Quarterback Dak Presscott muss den nächsten Schritt machen, auch wenn Dallas auf dem Papier ein richtig dominanter Receiver fehlt.

Cam Newton auf der anderen Seite ist noch immer ein Quarterback, der als Runner den Unterschied ausmachen kann. Carolina ist 2018 sicher eines der unangenehmeren Teams - reicht es für die Playoffs?

Panthers gegen Cowboys: NFL Week 1 auf SPOX Österreich

Spiel Carolina Panthers - Dallas Cowboys Datum Sonntag, 09. September 2018 Uhrzeit 22.25 Uhr Stadion Bank of America Stadium

Carolina Panthers vs. Dallas Cowboys im Livestream: Wo kann ich das Spiel live sehen?

Die Partie wird in Österreich live auf Puls 4 übertragen, SPOX Österreich bietet das Duell aus Week 1 im Livestream an. Über die gesamte Saison bietet Puls 4 pro Woche mindestens ein Livespiel am Sonntagabend an, und ab sofort auch SPOX. Bevor der Montag kommt, kommt die NFL!

Carolina Panthers: Der NFL-Schedule bis Week 5

Spieltag Datum Heim Gast Uhrzeit (MEZ) Week 1 09.09.2018 Carolina Panthers Dallas Cowboys 22.25 Uhr Week 2 16.09.2018 Atlanta Falcons Carolina Panthers 19.00 Uhr Week 3 23.09.2018 Carolina Panthers Cincinnati Bengals 19.00 Uhr Week 4 Bye Week 5 07.10.2018 Carolina Panthers New York Giants 19.00 Uhr

Fantasy Football Tipps: Starts und Sits für Week 1 © getty 1/22 Week 1 der Regular Season steht an und damit die Frage: Wen sollte ich aufstellen und wen lieber nicht? SPOX gibt den Überblick und ordnet vor allem auch mögliche Wackelkandidaten für die Fantasy-Manager ein. © getty 2/22 Quarterbacks STARTS: Philip Rivers, Chargers (vs. Chiefs) Die Defense der Chiefs hat in der Pre-Season nicht wirklich gut ausgesehen. Daher wird Rivers seine Anspielstationen gut in Szene setzen können. © getty 3/22 Matthew Stafford, Lions (vs. Jets): Stafford hat mit Golden Tate und Marvin Jones Jr. eines der besten Wide Receiver Corps in der NFL. Die Jets haben zwar eine gute Secondary, doch Stafford wird das Ei gut an seine Passempfänger verteilen können. © getty 4/22 Kirk Cousins, Vikings (vs. 49ers) Ähnlich wie bei den Lions, haben die Vikings mit Adam Thielen und Stefano Diggs sehr gute Wide-Receiver-Waffen. Gegen die 49ers können Lücken im Passspiel entstehen. © getty 5/22 Quarterbacks SITS: Patrick Mahomes, Chiefs (vs. Chargers): Die Chargers-Defense wird es Mahomes nicht einfach machen. Der 22-Jährige trifft in seiner ersten Saison als Starter, in der ersten Partie auf einen der dominantesten Pass-Rush der Liga. © getty 6/22 Matt Ryan, Falcons (vs. Eagles): Auch hier trifft die Offense Line auf eine starke Defensiv-Line aus Philadelphia. Auch die Secondary zeigte solide Leistungen in der Vorbereitung. Trotz Julio Jones und Neuzugang Calvin Ridley könnte es Ryan schwer haben. © getty 7/22 Eli Manning, Giants (vs. Jaguars): Die Jaguars stellen diese Saison einer der besten Defense-Reihen der NFL. Die Giants haben mit Barkley, Shepard und Beckham Jr. zwar gute Passempfänger, für Manning wird es dennoch schwer Anspielstationen zu finden. © getty 8/22 Running Backs STARTS: Todd Gurley (vs. Raiders): Gurley wurde in der letzten Saison mit 2.093 Total-Yards zum NFL Offensive Player of the Year gewählt. Bei den Oakland Raiders trifft er auf einer der schlechteren Run-Verteidigungen. © getty 9/22 David Johnson, Cardinals (vs. Redskins) Johnson fiel aufgrund einer Verletzung die gesamte letzte Saison aus. Jetzt brennt er wieder auf den Start. Gegen die Redskins steht ihm eine lösbare Aufgabe bevor. © getty 10/22 Melvin Gordon, Chargers (vs. Chiefs): Auch hier ist die schwache Defense der Grund für eine Nominierung in den Fantasy-Kader. Zumal die Chargers den Running Back mehr in das Passspiel einbinden wollen. © getty 11/22 Running Back SITS: LeSean McCoy, Bills (vs. Ravens): Bisher gibt es keine Informationen, dass McCoy nicht spielen wird. Die Bills haben in dieser Saison einer der schwächsten O-Lines der Liga. Gegen die Ravens wartet eine gute Front-Seven auf McCoy. © getty 12/22 Alfred Morris, 49ers (vs. Vikings): Nach der Verletzung von Jerick McKinnon, wird Morris vermehrt Snaps in der Offensive der 49ers sehen. Gegen die starke Front-Seven aus Minnesota wird ein durchschnittlicher Running Back wie Morris nicht ausreichen. © getty 13/22 Tevin Coleman, Falcons (vs. Eagles): Die Eagles-Run-Defense ist sogar besser und tiefer Aufgestellt als in der vergangen Spielzeit. Hinter Devonta Freeman wird Coleman nur wenig Arbeit bekommen. © getty 14/22 Wide Receiver STARTS: Nelson Agholor, Eagles (vs. Falcons): Während Alshon Jeffery verletzungsbedingt ausfällt, wird Agholor der "Go-to-Guy" für Quarterback Nick Foles. © getty 15/22 Allen Robinson, Bears (vs. Packers): Robinson hat bei den Bears noch keine Snaps gesehen. Er hat bei den Jaguars aber schon gute Leistungen gezeigt. Gegen die Packers sollte er von Anfang an vermehrt zum Einsatz kommen. © getty 16/22 Emmanuel Sanders, Broncos (vs. Seahawks): Sanders wird von Case Keenum und dem Passing-Scheme mehr profitieren als in der Vorsaison. Dadurch könnte er sogar mehr Impact als sein Teamkollege Demaryius Thomas haben. © getty 17/22 Wide Receiver SITS: Marquise Goodwin, 49ers (vs. Vikings): Xavier Rhodes und Trae Waynes werden die Gegenspieler von Goodwin sein. Sie gehören in der Liga zu den besten Cornerbacks - wenig Hoffnung für den Wide Receiver. © getty 18/22 Jordy Nelson, Raiders (vs. Rams): Auch bei Nelson das gleiche Spiel. Die Rams-Cornerbacks Marcus Peters und Aqip Talib gehören zu den besten ihrer Zunft. Zudem befindet sich Nelson in einem neuen System bei den Raiders. © getty 19/22 Kelvin Benjamin, Bills (vs. Ravens): Die Bills haben einer der schlechtesten O-Lines in diesem Jahr. Mit Peterman haben die Bills auch keinen konstanten Quarterback. Gegen eine starke Defense wird Benjamin nur wenig Pässe zu fangen kriegen. © getty 20/22 Tight-Ends STARTS: Rob Gronkowski, Patriots (vs. Texans): Gronkowski ist die sichere Wahl auf der Tight-End-Position. Er dürfte einmal mehr der Nummer eins Receiver bei den Patriots sein, umso mehr zu Saisonbeginn, wenn Edelman fehlt. © getty 21/22 O.J. Howards, Buccaneers (vs. Saints): Die Saints-Defense ist in der Coverage zu gut. Die Buccaneers müssen noch dazu auf ihren eigentlichen Quarterback Jameis Winston verzichten, der für drei Spiele gesperrt wurde. © getty 22/22 SLEEPER: Jared Goff, QB, Rams (vs. Raiders): Goff hatte 2017 seine Breakout-Season und er wird versuchen an diese Leistungen anzuknüpfen. Mit Brandin Cooks, Robert Woods und Cooper Kupp hat er gute Waffen, und Oakland kommt ohne Khalil Mack daher.

Dallas Cowboys: Der NFL-Schedule bis Week 5