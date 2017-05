Dacia Vikings - 150.000 Euro für guten Zweck

Donnerstag, 18.05.2017

Mehr als 150.000 Euro nahmen die Dacia Vikings seit 1999 im Rahmen der Charity Bowl für karitative Zwecke ein. Am Samstag (18:00 Uhr) werden auf der Hohen Warte beim AFL-Spitzenspiel gegen die Raiders Tirol erneut Spenden gesammelt.

Spezial-Aktion für Fans

Das erste Saison-Duell der beiden österreichischen Football-Giganten ging mit 33:27 an den Tabellenführer. Nun wollen die Dacia Vikings Revanche nehmen. Die Statistik spricht für sich: Seit der Austrian Bowl im Jahr 2006 haben die Men in purple auf der Hohen Warte nicht mehr gegen die Tiroler verloren.

Als besonderes Zuckerl gibt es für die Fans eine Spezial-Aktion. Dafür machen die Dacia Vikings gemeinsame Sache mit den Danube Dragons, die am Samstag um 15:00 auf die Graz Giants treffen. Damit spielen am selben Tag jene vier Teams in Wien, die momentan die Plätze eins bis vier in der AFL-Tabelle einnehmen. Alle vier kann man mit nur einem Ticket sehen und das auch noch für nur 23€.

