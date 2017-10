So viel Geld verdient Pöltl bei den Raptors

NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NBA Knicks @ Thunder NBA Cavaliers @ Bucks NBA Warriors @ Grizzlies NBA Hawks @ Nets NBA Warriors @ Mavericks NBA Knicks @ Celtics NBA Pacers @ Thunder NBA Celtics @ Bucks NBA Thunder @ Timberwolves NBA Cavaliers @ Pelicans NBA Spurs @ Pacers NBA Spurs @ Celtics

Vertrauensbeweis für Jakob Pöltl bei den Toronto Raptors. Das NBA-Team nutzt eine Vertragsoption, um den Wiener vorzeitig bis 2019 zu binden.

Der ursprüngliche Kontrakt des 22-Jährigen wäre bis 2018 gelaufen. Im Arbeitspapier des Österreichers befindet sich noch eine zweite Klausel, die es den Raptors erlaubt, Pöltls Vertrag für ein weiteres Jahr zu verlängern.

Für die kommende Saison, die für Toronto am Donnerstag mit einem Heimspiel gegen die Chicago Bulls beginnt, erhält Pöltl 2,825 Mio. Dollar (2,39 Mio. Euro). Das Salär für 2018/19 dürfte mit geschätzten 2,9 Mio. Dollar noch etwas darüber liegen.

Erster Österreicher in der NBA

Gleichzeitig mit dem 22-Jährigen gaben die Raptors am Montag auch die Verlängerungen der Verträge seiner Teamkollegen Pascal Siakam und Delon Wright um jeweils ein Jahr bis 2019 bekannt. Laut Rahmen-Kollektivvertrag hatte der Klub bis 31. Oktober Zeit, die Optionen auf das Trio zu ziehen.

Video: Grandioser Dunk von Jakob Pöltl

In seiner ersten NBA-Saison war Pöltl in 54 von 82 Spielen des Grunddurchgangs zum Einsatz gekommen. Der Center brachte es dabei auf durchschnittlich 3,1 Punkte und 3,1 Rebounds pro Spiel. Für seine zweites Jahr in der stärksten Basketball-Liga der Welt erhofft sich der 2,13-Meter-Mann mehr Einsatzminuten und eine Steigerung.