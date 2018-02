Anna Gasser: "Es war alles wie in Trance"

Premier League Darts Do 22.02. Berlin Calling! Wer rockt die Premiere in der Hauptstadt? League Cup So 25.02. Bohnen-Alarm! Rocket Beans kommentieren das Finale World Freestyle Masters Live DAZN World Freestyle Masters DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

Nachgefragt bei der Kärntner Snowboarderin Anna Gasser (26), die am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Alpensia/Pyeongchang die Goldmedaille im Big Air gewonnen hat:

Frage: Silber stand vor ihrem letzten Sprung bereits fest. Wie haben Sie sich oben gefühlt?

Anna Gasser: "Ich habe mir einfach gesagt, ich habe nicht mehr so viel zu verlieren, jetzt kann ich nur noch gewinnen. Ich habe die Silbermedaille. Ich wusste, wenn ich diesen letzten Sprung stehe, reicht es für Gold. Mit der Einstellung bin ich auch rangegangen. Wir haben lange überlegt, soll ich auf Sicherheit machen und versuchen, den zweiten zu verbessern. Da hatte ich ja Wind nach oben bekommen, das hat sich auf die Weite ausgewirkt. Oder soll ich den Plan, den wir von Anfang an hatten und das Risiko für den letzten Sprung nehmen. Und ich bin so froh, dass es geklappt hat."

Frage: Ihr Trainer Christian Scheidl sagte, die Entscheidung für den Trick fiel erst Sekunden, bevor sie losgefahren sind.

Gasser: "Ja, Gigi sagte mir auch, ich soll beim letzten einfach auf mein Bauchgefühl hören. Und das machen, wonach ich mich fühle. Dadurch, dass ich den anderen noch gezeigt und mit zwei Zehnern gewonnen habe, das macht den Moment noch so viel schöner."

Frage: Sie haben schon so viel gewonnen. Wo ordnen Sie den Olympiasieg gefühlsmäßig ein?

Gasser: "Das ist sicher einer meiner größten Erfolge und größten Momente, weil das Level so hoch war, weil ich wirklich alles dafür gegeben musste. Olympia ist einfach im Sport der größte Wettkampf. Olympiasiegerin hört sich gut an, das ist ein Wahnsinn, daran kann ich mich gewöhnen. Es ist ein ganz schöner Titel."

Olympia 2018: Die besten Bilder der Eröffnungsfeier in Südkorea © getty 1/20 Vor 35.000 Zuschauern wurden in Pyeongchang die 23. Olympischen Winterspiele erwartet. Das Olympiastadion wurde eigens für die Feierlichkeiten der Spiele und der Paralympics errichtet. © getty 2/20 Im Mittelpunkt standen zu Beginn des Rahmenprogramms fünf Kinder, die die fünf olympischen Ringe und die fünf Elemente repräsentierten. © getty 3/20 Die aufwändigen Choreographien enthielten zahlreiche Anspielungen auf Koreas Geschichte. © getty 4/20 Der rote Faden der Eröffnungsfeier: Ein Zeichen für den Frieden zu setzen. © getty 5/20 Noch ein Zeichen für Frieden, hoffentlich, und ein historischer Moment: Südkoreas Staatspräsident Moon Jae In schüttelt Kim Yo Jong, der Schwester des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un, die Hand. © getty 6/20 Eishockey-Spielerin Hwang Chung Gum aus Nordkorea und der Bobfahrer Won Yun Jong aus Südkorea trugen unter dem Jubel des Publikums die Vereinigungsflagge Koreas in Stadion. Zum vierten Mal bei Olympia liefen beide Länder gemeinsam in ein Stadion ein. © getty 7/20 Als neunte von 92 Nationen lief die deutsche Equipe ein, vorneweg Kombi-Star Eric Frenzel. "Ein tolles Erlebnis. Ich werde mich ein Leben lang daran erinnern", sagte der Goldmedaillengewinner von Sotschi. © getty 8/20 Mit insgesamt 153 Aktiven stellt Deutschland eine der größten Mannschaften bei den Spielen. © getty 9/20 Unglaubliche Farbenpracht: Mit ihren visuellen Effekten setzten die Macher der Eröffnungsfeier Maßstäbe. © getty 10/20 Mit 242 Athleten stellen die USA das größte Team in Pyeongchang. Auch in Sachen Handschuhgröße setzen die Amerikaner Maßstäbe. © getty 11/20 Feuerwerk? Gab es auch. © getty 12/20 Die Exoten dürfen bei Olympia natürlich nicht fehlen: Hier sind die Tiefkühlexperten aus Jamaika. © getty 13/20 Flipflops und ein Röckchen: Langläufer Pita Taufatofua aus Tonga ließ sich die Temperaturen von knapp unter null nicht anmerken. © getty 14/20 Österreichs Kader wurde von Anna Veith angeführt. Die Flagge steht dem Ski-Ass ausgezeichnet! © getty 15/20 Mit Pfiffen wurden die "Olympischen Sportler aus Russland" bedacht, die sich trotz des Ausschlusses ihres Heimatlandes nach Südkorea geklagt hatten. © getty 16/20 IOC-Präsident Thomas Bach nahm sich bei seiner Rede des Themas Dopings an. "Sauber" sollen die Athleten bleiben, mahnte der 64-Jährige. © getty 17/20 Vier koreanische Künstler boten John Lennons "Imagine" dar. © getty 18/20 © getty 19/20 Südkoreas Staatspräsident Moo Jae In eröffnete die zweiten Spiele in seinem Land um 21.42 Uhr Ortszeit mit der traditionellen Formel auf Koreanisch. Das Olympische Feuer entzündete dann um 22.09 Superstar Kim Yuna. © getty 20/20 Ein bisschen pyromanisch war sie schon die Eröffnungsfeier von Pyeongchang, bei allem visuellen Pomp aber nicht überkandidelt. Kann losgehen!

Frage: Und wo liegt er vom Stellenwert her?

Gasser: "Bei mir kommt sehr viel drauf an, wie ich selbst fahre und wie das Level war. Und das hier war das bis jetzt höchste Level im Big Air überhaupt. Es gab noch nie zwei Zehner in einem Bewerb, da dies heute das erste Mal war, ist das der höchste meiner sportlichen Erfolge."

Frage: Haben Sie das Niveau so hoch erwartet?

Gasser: "Ich habe das gewusst, ich habe das gespürt. Ich bin als Favoritin hier gestanden und wusste, dass es Überraschungen geben wird. Ich wusste, dass die Mädels noch nicht alles in den Wettkämpfen davor zeigen werden. Deshalb ist es noch schöner, dass es gereicht hat und dass sich das Extra-Training und das Auslassen von Bewerben sehr ausgezahlt hat, weil ich an diesen Tricks arbeiten konnte."

Frage: Wann war Ihnen klar, dass es Gold ist?

Gasser: "Es ist, als wäre dieser Sprung nicht passiert. Es war alles so wie in Trance. Als ich ihn hingestellt habe, dauerte es ein paar Sekunden, bis ich es realisiert habe. Aber in dem Moment, als ich unten raus gefahren bin, wusste ich vom Gefühl her, dass es für den Sieg reicht. Ich habe mich gewundert, warum es so lange braucht, bis die Punkte kommen."

Frage: Macht es alles nochmals schöner, dass auch die Eltern und die Schwester hier sind?

Gasser: "Ja, ich freue mich schon, wenn heute ein bisserl Ruhe einkehrt, dass ich sie umarmen kann und wir diese Momente gemeinsam genießen."

Frage: Was bedeutet es Ihnen, dass Sie so abgeliefert haben. Sie waren seit Wochen als Goldtipp gehandelt worden?

Gasser: "Die Zeit vor diesem Big-Air-Finale war sicher eine der schwersten in meinem Leben. Wir sind seit dreieinhalb Wochen in Korea und die ganze Spannung baut auf diesen einen Tag auf. Und dieser Druck ist auch noch größer geworden nach dem Slopestyle. Dann die Verschiebungen und der Wind. Das war jetzt schon vom Mentalen her einer der schwersten Bewerbe, die ich je gefahren bin."

Frage: Sie haben erst mit 18 zum Snowboarden begonnen. Viele sprechen nach einem Olympiasieg von der Verwirklichung eines Kindheitstraumes. Wie ist das bei Ihnen?

Gasser: "Als ich zum Snowboarden begonnen habe, waren Big Air und Snowboard noch nicht olympisch. Mein Traum war, Profisportlerin zu sein. Aber es war noch nicht mit Olympia verbunden. Zwei Jahre später wurde bekanntgegeben, dass Slopestyle dabei ist. Das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, das wäre richtig cool, wenn ich da dabei sein könnte und eine Medaille machen könnte. Als noch Big Air dazu kam, was meine Spezialdisziplin ist mittlerweile, war der Wunsch nach einer Medaille schon sehr groß."

Frage: Was raten Sie Jugendlichen, die auch Ihren Traum leben wollen?

Gasser: "Ich habe die Schule nicht abgebrochen, ich habe meine Matura gemacht. Das war für mich und meine Eltern wichtig. Egal wie alt man ist, man kann immer seine Träume verfolgen, das würde ich Jüngeren auch raten. Das macht das Leben lebenswert. Aber natürlich auch mit gewissem Maß und Ziel. Ich glaube, man muss es einfach richtig managen."