Penz und Fischler: "Ein unglaubliches Gefühl"

Premier League Darts Do 15.02. Duell der Ex-Weltmeister: Anderson vs. van Gerwen Qatar Total Open Women Single Live WTA Doha: Tag 3 NBA Clippers @ Celtics DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. Februar Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Indian Super League Goa -

Chennai Copa del Rey Valencia -

Teneriffa Premier League Darts Premier League: Newcastle Copa del Rey Real Madrid -

Malaga Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves A-League Sydney Wanderers -

Newcastle DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. Februar Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Copa del Rey Gran Canaria -

Fuenlabrada U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Cheetahs Premiership Sale -

Saracens Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Copa del Rey Barcelona -

Saski-Baskonia NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Februar Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV -

Heerenveen NCAA Division I Indiana @ Iowa Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand NCAA Division I Texas A&M @ Arkansas NCAA Division I West Virginia @ Kansas NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night World Championship Boxing Danny Garcia vs Brandon Rios DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. Februar Karate1 Premier League Premier League: Dubai Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Premiership Wasps -

Exeter Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finale Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale NHL Flyers @ Rangers Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux NHL Oilers @ Avalanche U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale NHL Devils @ Hurricanes NBA All-Star Game 2018 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. Februar NHL Wild @ Islanders League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. Februar Ligue 1 Troyes -

Dijon Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Februar Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 3 Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. Februar Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin CEV Champions League (W) Novara -

Fenerbahce NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. Februar J1 League Tosu -

Kobe Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Viertelfinale Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Six Nations Frankreich -

Italien Primera División La Coruna -

Espanyol NBA Timberwolves @ Rockets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. Februar Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Six Nations Irland -

Wales Premier League Liverpool -

West Ham Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Six Nations Schottland -

England Serie A Bologna -

CFC Genua Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes King Of Kings King of Kings 54 Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Pro14 Scarlets -

Ulster Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) NBA Magic @ 76ers Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Februar Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premiership London Irish -

Worcester Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga Premiership Saracens -

Leicester Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Februar Serie A Cagliari -

Neapel Premier League Crystal Palace -

Tottenham Primera División Levante -

Real Betis NBA Warriors @ Knicks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Februar CEV Champions League (W) Galatasaray -

VakifBank Istanbul Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo

Peter Penz und Georg Fischler, die am Mittwoch die insgesamt neunte Olympia-Medaille im Doppelsitzer für Österreicher geholt haben, stellten sich nach ihrer Silbermedaille den Fragen der Journalisten:

Frage: Wie war das erste Gefühl, als Sie die Medaille fixiert hatten, nach der Enttäuschung von vor vier Jahren?

Penz: "Ja, was fühlt man da? Es war ein unglaubliches Gefühl. Wir haben sehr viel mitgemacht, wir haben mit Olympia gewissermaßen noch eine Rechnung offen gehabt. Aber eine Olympia-Rechnung ist nicht einfach zu begleichen. Deswegen hat man an den Bildern eh die Emotionen gesehen. Man kann die Emotionen gar nicht besser beschreiben, als was man im Ziel gesehen hat. Es ist so viel Druck abgefallen. Wir sind aber auch in das Rennen extrem stark reingegangen, dafür dass es Olympia war. Es hat mega viel Spaß gemacht, da nach Südkorea zu kommen, und auf der Bahn eine geile Performance abzuliefern."

Frage: Hat es die Goldmedaille von David Gleirscher auch nur ein bisschen leichter gemacht oder ist es einfach ganz egal, weil ihr selbst diesen Druck gehabt habt?

Fischler: "Nein sicher, es war schön für den David, es war gewaltig. Andererseits fein, wenn man sieht wie das Material läuft. Von dem her war es schon gut, aber wir haben immer gesagt, wir müssen auf uns selbst schauen. Wir müssen unsere Medaille machen und das ist uns jetzt Gott sei Dank aufgegangen."

Tiger, Einhorn, Ironman: Die Helme der verrückten Olympia-SkeletonfahrerInnen © getty 1/16 Akwasi Frimpong geht für Ghana beim Skeleton-Wettbewerb in Pyeongchang mit einem beeindruckenden Helm im Tigerdesign an den Start. SPOX zeigt die kreativsten Motive der verrückten SkeletonfahrerInnen. © getty 2/16 Barrett Martineau - Kanada © getty 3/16 Alexander Henning Hanssen - Norwegen © getty 4/16 Hiroatsu Takahashi - Japan © getty 5/16 Jane Channell - Kanada © getty 6/16 Joseph Luke Cecchini - Italien © getty 7/16 Dave Greszczyszyn - Kanada © getty 8/16 Katie Uehlaender - USA © getty 9/16 Kevin Boyer - Kanada © getty 10/16 Kim Meylemans - Belgien © getty 11/16 Maria Marinela Mazilu - Rumänien © getty 12/16 Mirela Rahneva - Kanada © getty 13/16 Rhys Thornbury - Neuseeland © getty 14/16 Sungbin Yun - Südkorea © getty 15/16 Matthias Guggenberger - Österreich © getty 16/16 Anna Fernstadt - Deutschland

Frage: Können Sie nochmals genauer erzählen, welche Gründe hinter der Rechnung mit Olympia stehen und wie schwer der Weg bis hierher war?

Penz: "Wir sind vor vier Jahren nach dem ersten Lauf Dritter gewesen und sind nachher 19. geworden. Ich glaube, es gibt nichts Wilderes (lacht). Ich glaube, was ganz schwierig ist: Erstens ist es vier Jahre später, in vier Jahren kann so viel passieren. Aber ich glaube, wir haben aus dem, was vor vier Jahren passiert ist, extrem viel gelernt. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Aus Niederlagen lernt man, das kann ich unterstreichen."

Frage: Haben Sie an ihrem Material etwas Entscheidendes geändert?

Penz: "Wir haben einen Systemwechsel gemacht. Wir sind mit einer Schiene bis jetzt gefahren, ob es warm oder kalt war, ob minus 20 oder plus 10 Grad hat. Wir haben uns damit immer wohlgefühlt. Wenn man jedes Rennen Zweiter, Dritter, Zweiter wird, sind die Fragen gekommen, ob man nicht gewinnen will, aber es war uns so egal. Wir waren glücklich, dass wir vorne mitfahren können. Jetzt sind wir hierhergefahren und wollten es im Gegensatz zu Sotschi nicht erzwingen, sondern es einfach kommen lassen. Dass uns das so geglückt ist, da können wir auf uns beide extrem stolz sein."

Frage: Das ist sicher der schönste Augenblick in eurer Karriere, oder?

Fischler: "Auf jeden Fall. So richtig haben wir es beide noch nicht realisiert. Es ist einfach was Besonderes, man hat einfach so lange darauf gewartet und es ist auch schon einmal schief gegangen, einmal waren wir nicht qualifiziert davor. Es war ein extrem langer, harter Weg für uns."

Frage: Im zweiten Lauf war ein kleiner Rutscher drinnen. Haben Sie da schon geschwitzt?

Penz: "Schwitzen geht sich in der Zeit nicht aus."

Frage: Wenn man so lange einem so großen Ziel nachläuft und es erreicht, verspürt man manchmal auch Leere. Doch schon morgen geht es mit der Staffel weiter?

Penz: "Jetzt sind wir im Jetzt. Wir sind professionell genug, dass wir wissen, was wir zu tun haben. Wir werden gemütlich ausschlafen, die Schlitten herrichten und Vollgas angreifen. Jetzt genießen wir es einfach."

Olympia 2018: Die besten Bilder der Eröffnungsfeier in Südkorea © getty 1/20 Vor 35.000 Zuschauern wurden in Pyeongchang die 23. Olympischen Winterspiele erwartet. Das Olympiastadion wurde eigens für die Feierlichkeiten der Spiele und der Paralympics errichtet. © getty 2/20 Im Mittelpunkt standen zu Beginn des Rahmenprogramms fünf Kinder, die die fünf olympischen Ringe und die fünf Elemente repräsentierten. © getty 3/20 Die aufwändigen Choreographien enthielten zahlreiche Anspielungen auf Koreas Geschichte. © getty 4/20 Der rote Faden der Eröffnungsfeier: Ein Zeichen für den Frieden zu setzen. © getty 5/20 Noch ein Zeichen für Frieden, hoffentlich, und ein historischer Moment: Südkoreas Staatspräsident Moon Jae In schüttelt Kim Yo Jong, der Schwester des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un, die Hand. © getty 6/20 Eishockey-Spielerin Hwang Chung Gum aus Nordkorea und der Bobfahrer Won Yun Jong aus Südkorea trugen unter dem Jubel des Publikums die Vereinigungsflagge Koreas in Stadion. Zum vierten Mal bei Olympia liefen beide Länder gemeinsam in ein Stadion ein. © getty 7/20 Als neunte von 92 Nationen lief die deutsche Equipe ein, vorneweg Kombi-Star Eric Frenzel. "Ein tolles Erlebnis. Ich werde mich ein Leben lang daran erinnern", sagte der Goldmedaillengewinner von Sotschi. © getty 8/20 Mit insgesamt 153 Aktiven stellt Deutschland eine der größten Mannschaften bei den Spielen. © getty 9/20 Unglaubliche Farbenpracht: Mit ihren visuellen Effekten setzten die Macher der Eröffnungsfeier Maßstäbe. © getty 10/20 Mit 242 Athleten stellen die USA das größte Team in Pyeongchang. Auch in Sachen Handschuhgröße setzen die Amerikaner Maßstäbe. © getty 11/20 Feuerwerk? Gab es auch. © getty 12/20 Die Exoten dürfen bei Olympia natürlich nicht fehlen: Hier sind die Tiefkühlexperten aus Jamaika. © getty 13/20 Flipflops und ein Röckchen: Langläufer Pita Taufatofua aus Tonga ließ sich die Temperaturen von knapp unter null nicht anmerken. © getty 14/20 Österreichs Kader wurde von Anna Veith angeführt. Die Flagge steht dem Ski-Ass ausgezeichnet! © getty 15/20 Mit Pfiffen wurden die "Olympischen Sportler aus Russland" bedacht, die sich trotz des Ausschlusses ihres Heimatlandes nach Südkorea geklagt hatten. © getty 16/20 IOC-Präsident Thomas Bach nahm sich bei seiner Rede des Themas Dopings an. "Sauber" sollen die Athleten bleiben, mahnte der 64-Jährige. © getty 17/20 Vier koreanische Künstler boten John Lennons "Imagine" dar. © getty 18/20 © getty 19/20 Südkoreas Staatspräsident Moo Jae In eröffnete die zweiten Spiele in seinem Land um 21.42 Uhr Ortszeit mit der traditionellen Formel auf Koreanisch. Das Olympische Feuer entzündete dann um 22.09 Superstar Kim Yuna. © getty 20/20 Ein bisschen pyromanisch war sie schon die Eröffnungsfeier von Pyeongchang, bei allem visuellen Pomp aber nicht überkandidelt. Kann losgehen!

Frage: Was bedeutet das auch für beide eurer Familien? Es ist ja auch so ein sehr emotionaler Moment.

Penz: "Wir haben eh schon ein Video aus Thaur gesehen, da waren glaube ich, 60 oder 70 Leute beim Georg daheim in der Tiefgarage. Mordsstimmung, ja, ich glaube sie freuen sich alle mega mit. Ich weiß gar nicht, ob es meine Frau angeschaut hat."

Fischler: "Ich glaube, dass sie mehr nervös waren, als wir.

Penz: "Das glaube ich auch (lacht). Für uns war es ein megacooles Rennen. Sicher gehen dir Gedanken durch den Kopf, was kann passieren. Wir haben aus vier Jahren wirklich gelernt und dass es so ausgeht, was gibt es Schöneres?"

Frage: Wenn man so durch Tiefen und Höhen geht und was Sie hier erlebt haben: Ist die Rodelfamilie jetzt noch mehr zusammengewachsen?

Penz: "Es war davor schon. Das ist unsere riesige Stärke: Wir wissen, was David Gleirscher für ein Material fährt, wissen, was die Lingers und die Schiegls gefahren sind. Wir wissen, welche Linie wer fährt. Es gibt einen Schmäh zwischen Doppelsitzer und Einsitzer, was jetzt die Königsdisziplin ist, das ist klar - das ist Doppelsitzer (lacht). Nein, Schmäh."

Fischler: "Ich glaube, wenn man durchs Ziel fährt und man sieht wie sich die ganze Mannschaft freut, dann braucht man nicht viel mehr sagen."

Penz: "Und wir wissen auch wie sich andere fühlen, weil wir vor vier Jahren das auch gehabt haben. Aber man freut sich dann echt für die anderen, weil man ist einfach ein Team."