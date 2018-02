Kraft Fünfter in Normalschanzen-Qualifikation

Six Nations Sa 10.02. Nur was für richtig harte Kerle: Six Nations auf DAZN Premier League Darts Live Premier League: Cardiff Cup Live Brügge -

Lüttich Coupe de France Live Grenoble -

Straßburg Copa del Rey Live Valencia -

FC Barcelona NHL Flames @ Devils NBA Celtics @ Wizards NCAA Division I Duke @ North Carolina NHL Golden Knights @ Sharks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

09. Februar Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Viertelfinale Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Viertelfinale M-1 M-1 Challenge: St. Petersburg Pro14 Edinburgh -

Leinster Premiership Bath -

Northampton Ligue 1 St. Etienne -

Marseille Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas NBA Clippers @ Pistons A-League Melbourne City -

FC Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Februar Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 1 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 1 Primera División Villarreal -

Alaves Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 1 Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Halbfinale Six Nations Irland -

Italien Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Six Nations England -

Wales Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Halbfinale NCAA Division I Mississippi State @ Missouri Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp -

Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel -

Lazio Primeira Liga Portimonense -

Benfica Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) NBA Pelicans @ Nets NHL Oilers @ Sharks BSL Besiktas -

Tofas DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. Februar Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 2 Primera División FC Sevilla -

Girona Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 2 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 2 Eredivisie Ajax -

Twente Liga ACB Barcelona -

Bilbao Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Premiership Harlequins -

Wasps Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Finale Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Six Nations Schottland -

Frankreich Primera División FC Barcelona -

Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Bröndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Liga ACB Real Madrid -

Teneriffa Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Finale Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes NHL Rangers @ Jets NBA Cavaliers @ Celtics Superliga Lanus -

River Plate NHL Sharks @ Ducks Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. Februar Premier League Chelsea -

West Bromwich Primera División La Coruna -

Real Betis NBA Spurs @ Jazz Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

13. Februar NBA Cavaliers @ Thunder Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. Februar CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Kasan NBA Clippers @ Celtics DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. Februar Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Indian Super League Goa -

Chennai Copa del Rey Valencia -

Teneriffa Premier League Darts Premier League: Newcastle Copa del Rey Real Madrid -

Unicaja Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves A-League Sydney Wanderers -

Newcastle DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. Februar Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale Copa del Rey Gran Canaria -

Fuenlabrada U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Cheetahs Premiership Sale -

Saracens Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Copa del Rey Barcelona -

Saski Baskonia NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Februar Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand NCAA Division I West Virginia @ Kansas NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night World Championship Boxing Danny Garcia vs Brandon Rios DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. Februar Karate1 Premier League Premier League: Dubai Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Premiership Wasps -

Exeter Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finals Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale NHL Flyers @ Rangers Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux NHL Oilers @ Avalanche U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale NHL Devils @ Hurricanes NBA All-Star Game 2018 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. Februar NHL Wild @ Islanders League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. Februar Ligue 1 Troyes -

Dijon Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Februar Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 3 Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby -

Leeds

Stefan Kraft hat rechtzeitig den Dreh für die Olympiaschanze in Alpensia/Pyeongchang herausgefunden. Der Weltmeister landete in der Qualifikation von der Normalschanze bei 102,5 m und damit auf dem fünften Rang. Der Deutsche Andreas Wellinger setzte sich am Donnerstag vor den beiden Polen Kamil Stoch und Dawid Kubacki sowie seinem Landsmann Richard Freitag durch.



Alle vier Österreicher schafften die Qualifikation für den Bewerb am Samstag (ab 13.35 Uhr MEZ), Michael Hayböck als 26., Manuel Fettner als 27. und Gregor Schlierenzauer als 32. Der Japaner Noriaki Kasai (20.) avancierte zum Rekord-Teilnehmer bei Olympischen Winterspielen, der 45-jährige Japaner nimmt seine achten Spiele in Angriff. Auch der Finne Janne Ahonen (37.) wird in der Entscheidung mit dabei sein.

Kraft verließ den Zielraum mit einem breiten Grinser. "Die Sprünge heute haben sehr gut getan. Ich bin auch froh, dass ich die ganzen Trainings gemacht habe, jetzt glaube ich, schaut es ganz gut aus", sagte der 24-jährige Salzburger. Zu den ganz großen Favoriten zählt er sich trotzdem noch nicht. "Um eine Medaille will ich kämpfen, dafür bin ich da, das ist klar. Die Topfavoriten sind für mich trotzdem Wellinger, Stoch, Freitag. Sie springen konstant stark, ich habe jetzt zwei halbwegs gute Sprünge runtergebracht und bin mal happy und hoffe, dass es am Samstag so weitergeht."

Für ihn sei jeder Sprung wichtig gewesen, die Steigerung führte er auch darauf zurück, dass er im ersten Training noch müde gewesen sei. "Da war ich noch nicht ganz auf der Höhe. Da sieht man, wenn nicht alles zusammenpasst, läuft es nicht gleich so. Jetzt bin ich froh, jetzt habe ich es heraußen, es fühlt sich ganz gut an. Und ich bin jetzt nicht müder geworden, ich fühle mich jeden Tag besser in den Füßen und kräftiger, es passt."

Die erfolgreichsten österreichischen Athleten bei olympischen Winterspielen © GEPA 1/11 Anna Veith und Marcel Hirscher führen das 105-köpfige Aufgebot für die Olympischen Spiele in Pyeongchang an. SPOX zeigt Euch die österreichischen Rekord-Medaillengewinner bei Winterspielen. © GEPA 2/11 Platz 9, Mario Stecher (Nordische Kombination): 2 Mal Gold, 2 Mal Bronze © GEPA 3/11 Platz 9, Benjamin Raich (Ski Alpin): 2 Mal Gold, 2 Mal Bronze © GEPA 4/11 Platz 5 - Trude Jochum-Beiser (rechts, Ski Alpin): 2 Mal Gold, 1 Mal Silber © GEPA 5/11 Platz 5, Andreas & Wolfgang Linger (Rodeln): 2 Mal Gold, 1 Mal Silber © GEPA 6/11 Platz 5, Andreas Kofler (Skispringen): 2 Mal Gold, 1 Mal Silber © GEPA 7/11 Platz 5, Michaela Dorfmeister (Ski Alpin): 2 Mal Gold, 1 Mal Silber © GEPA 8/11 Platz 4 - Hermann Maier (Ski Alpin): 2 Mal Gold, 1 Mal Silber, 1 Mal Bronze © GEPA 9/11 Platz 3, Toni Sailer (Ski Alpin): 3 Mal Gold © GEPA 10/11 Platz 2 - Thomas Morgenstern (Skispringen): 3 Mal Gold, 1 Mal Silber © GEPA 11/11 Platz 1 - Felix Gottwald (Nordische Kombination): 3 Mal Gold, 1 Mal Silber, 3 Mal Bronze

Alle ÖSV-Adler qualifiziert

Locker gereicht hat es in der Quali auch für die weiteren Österreicher, wenn sie gegenüber dem Training aber doch etwas abfielen. "Mit dem Training gestern ist es sehr gut losgegangen, heute war es mit Probedurchgang und Quali nicht so gut. Das macht aber derweil nichts, zählen tut es übermorgen", erklärte Fettner und freute sich über die Windnetze. "Sonst würden wir im ganzen Leben nicht einen Sprung auf dieser Schanze zusammenbringen, weil rundherum pfeift es überall." Das Quäntchen Glück brauche man aber überall, ob ein bisserl mehr oder weniger sei egal.

Auch Hayböck ließ sich ob des verpatzten Qualisprungs nicht aus der Ruhe bringen, hatte ihn der Mittwoch mit den guten Trainingsleistungen doch sehr positiv gestimmt. "Da haben auf einmal viele Sachen zusammengepasst. Wenn nach einem Durchgang der Einser aufleuchtet, gibt einem das viel Selbstvertrauen. Es tut gut zu wissen, dass man es noch kann. Es ist zwar jetzt in der Quali ein bisserl danebengegangen, aber da mache ich mir keinen Kopf. Ich weiß genau was war, ich bin da weggehüpft, wo kein Schanzentisch mehr war, einfach viel zu spät", hatte er den Fehler gleich gespürt.

"Ich bin hier sehr viel gesprungen, im Training war es immer so ein Auf und Ab. Einer war ganz gut, sonst war es noch ein bisserl zäh", berichtete Schlierenzauer. "Ich habe das Rezept noch nicht ganz gefunden. Grundsätzlich ist es aber eine coole und lässige Schanze. Es ist ein bisschen windanfällig, man braucht sicher auch das nötige Glück. Schlussendlich muss aber der Sprung auch passen, das muss ich mir noch einmal im Video anschauen, was in der Quali weniger gut war als im Training am Vormittag." Man müsse jetzt einmal ein Hakerl machen, die Qualifikation sei erledigt, sagte er.