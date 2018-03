Hirscher erklärt ÖSV-Kollege Schwarz zum Slalom-Favoriten

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 Premier League Stoke -

Wenn am Donnerstag der Herren-Slalom auf dem olympischen Programm steht (2.00 und 5.30 Uhr im SPOX-Liveticker), dann scheint die nächste Goldene für Marcel Hirscher scheinbar abholbereit zu liegen. Sie würde perfekt in die Geschichte des vermeintlich Unvollendeten passen, der sich triumphierend bei all seinen Starts jeweils zum Olympiasieger kürt. In der Realität ist die Mission Slalom-Gold freilich mitnichten so einfach umzusetzen.

Die Konkurrenten, allen voran Henrik Kristoffersen, der mit Sicherheit keine Lust hat, ein weiteres Mal hinter Hirscher Zweiter zu werden, stehen Schlange. Hirscher selbst wittert auf die Favoriten angesprochen aber vor allem Gefahr aus den eigenen Reihen.

"Wen man das heutige Training hernimmt, dann sitzt links neben mir ein ganz schneller Mann, das hat er auch im Kombi-Slalom schon gezeigt", meint der Gesamtweltcupführende mit Blick auf Marco Schwarz und stellt klar: "Marco gehört für mich zu den Favoriten". Dabei spricht es für die Qualität des österreichischen Slalomteams, dass Hirschers Geheimfavorit ein Wackelkandidat war.

"Zur Aufstellung von Marcel Hirscher, Manuel Feller und Michael Matt muss man nicht viel sagen. Unsere einzige Überlegung war jene zwischen Christian Hirschbühl und Marco Schwarz", meint Andreas Puelacher. Die Entscheidung sei zugunsten des 22-jährigen Kärntners ausgefallen, "weil er in der ersten Startgruppe startet und sehr gute Trainingsleistungen gezeigt hat."

Die erfolgreichsten österreichischen Athleten bei olympischen Winterspielen © GEPA 1/12 Anna Veith und Marcel Hirscher führen das 105-köpfige Aufgebot für die Olympischen Spiele in Pyeongchang an. SPOX zeigt Euch die österreichischen Rekord-Medaillengewinner bei Winterspielen. © GEPA 2/12 Platz 9, Mario Stecher (Nordische Kombination): 2 Mal Gold, 2 Mal Bronze © GEPA 3/12 Platz 9, Benjamin Raich (Ski Alpin): 2 Mal Gold, 2 Mal Bronze © GEPA 4/12 Platz 5, Marcel Hirscher (Ski Alpin): 2 Mal Gold, 1 Mal Silber © GEPA 5/12 Platz 5 - Trude Jochum-Beiser (rechts, Ski Alpin): 2 Mal Gold, 1 Mal Silber © GEPA 6/12 Platz 5, Andreas & Wolfgang Linger (Rodeln): 2 Mal Gold, 1 Mal Silber © GEPA 7/12 Platz 5, Andreas Kofler (Skispringen): 2 Mal Gold, 1 Mal Silber © GEPA 8/12 Platz 5, Michaela Dorfmeister (Ski Alpin): 2 Mal Gold, 1 Mal Silber © GEPA 9/12 Platz 4 - Hermann Maier (Ski Alpin): 2 Mal Gold, 1 Mal Silber, 1 Mal Bronze © GEPA 10/12 Platz 3, Toni Sailer (Ski Alpin): 3 Mal Gold © GEPA 11/12 Platz 2 - Thomas Morgenstern (Skispringen): 3 Mal Gold, 1 Mal Silber © GEPA 12/12 Platz 1 - Felix Gottwald (Nordische Kombination): 3 Mal Gold, 1 Mal Silber, 3 Mal Bronze

Bestzeit in jedem Lauf

Eben jene Trainingsleistungen sind es auch, die Hirscher höchsten Respekt abringen. "Du fährst in jedem Lauf Bestzeit", entgegnet der Salzburger seinem Teamkollegen, der Hirschers Aussagen locker nimmt und schmunzelnt meint: "Ich glaube schon langsam, dass da auch ein bisschen ein psychologisches Spiel dahinter steckt." Feller ergänzt indes in Richtung Hirscher: "Wir wissen ja, dass du im Rennen immer noch 20 Prozent draufhaust."

Feller, der nach seinem Sturz im RTL noch mit Blessuren kämpft, meldet aber auch gleich selbst Ambitionen an. Er werde wieder Vollgas geben. "Ich bin nicht hier, um Zweiter zu werden", so der 25-Jährige.

Bedingungen liegen Schwarz

Die ganz speziellen Bedingungen in Yongpyong machen die Ausgangslage laut Hirscher sehr schwer zu beurteilen. "Es ist die gleiche Situation wie beim RTL: Man muss wieder hoffen, dass die Bedingungen im Rennen anders sind als am Trainingshang. Das werden sie auch definitiv sein. Die Ungewissheit ist sehr groß, daher wird man das Rennen wieder erst am Donnerstag beurteilen können und wissen, wie wohl man sich fühlt", glaubt Hirscher.

Hirscher, Veith, Vonn und Co.: Die Skistars einst und heute © GEPA 1/42 Marcel Hirscher 2017 © GEPA 2/42 Marcel Hirscher 2006 © GEPA 3/42 Beat Feuz 2017 © GEPA 4/42 Beat Feuz 2007 © GEPA 5/42 Max Franz 2017 © GEPA 6/42 Max Franz 2009 © GEPA 7/42 Elisabeth Görgl 2017 © GEPA 8/42 Elisabeth Görgl 2003 © GEPA 9/42 Erik Guay 2017 © GEPA 10/42 Erik Guay 2003 © GEPA 11/42 Lara Gut 2017 © GEPA 12/42 Lara Gut 2008 © GEPA 13/42 Cornelia Hütter 2017 © GEPA 14/42 Cornelia Hütter 2010 © GEPA 15/42 Carlo Janka 2017 © GEPA 16/42 Carlo Janka 2006 © GEPA 17/42 Kjetil Jansrud 2017 © GEPA 18/42 Kjetil Jansrud 2005 © GEPA 19/42 Michaela Kirchgasser 2017 © GEPA 20/42 Michaela Kirchgasser 2002 © GEPA 21/42 Julia Mancuso 2017 © GEPA 22/42 Julia Mancuso 2003 © GEPA 23/42 Matthias Mayer 2017 © GEPA 24/42 Matthias Mayer 2010 © GEPA 25/42 Felix Neureuther 2017 © GEPA 26/42 Felix Neureuther 2003 © GEPA 27/42 Alexis Pinturault 2017 © GEPA 28/42 Alexis Pinturault 2009 © GEPA 29/42 Hannes Reichelt 2017 © GEPA 30/42 Hannes Reichelt 2002 © GEPA 31/42 Bernadette Schild 2017 © GEPA 32/42 Bernadette Schild 2008 © GEPA 33/42 Nicole Schmidhofer 2017 © GEPA 34/42 Nicole Schmidhofer 2007 © GEPA 35/42 Mikaela Shiffrin 2017 © GEPA 36/42 Mikaela Shiffrin 2011 © GEPA 37/42 Anna Veith 2017 © GEPA 38/42 Anna Veith (Fenninger) 2006 © GEPA 39/42 Lindsey Vonn 2017 © GEPA 40/42 Lindsey Vonn (Kildow) 2004 © GEPA 41/42 Tina Weirather 2017 © GEPA 42/42 Tina Weirather 2005

Schwarz, der die Kombination als Vierter abschloss, scheinen die Verhältnisse jedenfalls zu liegen. "In Jeongseon hatten sie die Slalompiste mit ein wenig Wasser behandelt, hier haben sie glaube ich gar nichts gemacht. Es ist noch eine Spur aggressiver, mir gefällt das nicht schlecht", schildert er. Für Hirscher fällt das erste Training indes in die Kategorie "so lala". "Ich mag es ja gern, wenn es eisig ist. Der Schnee hier ist sehr aggressiv. Aber wir gehen davon aus, dass der Rennhang sich ein bisschen anders präsentieren wird als es jetzt im Training aussieht."

Oder doch Matt?

Neben Schwarz hat Hirscher im Kampf um Gold jene beiden Herren ganz oben auf dem Zettel, die bei den letzten beiden Weltcup-Slaloms in Kitzbühel und Schladming gemeinsam mit ihm auf dem Stockerl standen. "Mit Kristoffersen muss man auf jeden Fall rechnen, ich glaube aber auch, dass Daniel Yule hier vielleicht sehr, sehr schnell sein kann", so Hirscher.

Vielleicht hängt sich am Ende aber traditionell auch wieder ein Matt Edelmetall um. Immerhin könnte Michael nach Mario (Slalom-Olympiasieger 2014) und Andreas (Skicross 2010) der dritte im Bunde sein, der mit einem glänzenden Mitbringsel die Heimreise nach Flirsch antritt.