Marcel Hirscher verschiebt Medientermin - Karriere-Planung weiter offen

Der Gesamtweltcup-Seriensieger im alpinen Skirennlauf Marcel Hirscher hat überraschend seinen für Anfang August angesetzten Medientermin verschoben. Der 30-Jährige teilte in einer Aussendung mit, dass er eine Entscheidung über eine mögliche Fortsetzung seiner Karriere noch nicht getroffen hat und daher mehr Bedenkzeit benötige.

"Wie sich jeder von euch vorstellen kann, ist die Entscheidung über meine Zukunft keine leichte für mich", teilte Hirscher in einer Aussendung an Pressevertreter mit. "Ich habe sie noch nicht getroffen und daher bitte ich euch um Verständnis, dass ich unseren gemeinsamen Medientermin verschiebe."

Vielmehr soll Hirscher "im Spätsommer" sich den Fragen der Journalisten stellen. "Ich melde mich bei euch, sobald es Neuigkeiten gibt", versprach er.

Marcel Hirscher holte in der vergangenen Saison seine achte große Kristallkugel in Folge, zudem gewann er den Riesenslalom- und Slalomweltcup. Bei der WM in Are holte er Gold im Slalom, im Riesentorlauf wurde er Vizeweltmeister.