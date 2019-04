ÖSV: Ex-Coach von Anna Gasser: „Man soll fleißig Medaillen liefern, aber ja nicht den Mund aufmachen“

Nach fünf Jahren zieht sich Christian Scheidl, der Trainer von Anna Gasser, zurück. Die Gründe dafür liegen auch am österreichischen Skiverband ÖSV.

Der 36-Jährige beklagt in der Kleinen Zeitung die fehlende Wertschätzung im Verband: "Man hat das Gefühl, dass man als Freestyle-Snowboarder unter den Snowboardern die Abteilung zweiter Klasse ist." Weiter: "Man beißt und arbeitet wie die anderen und trotzdem hat man das Gefühl, man soll in der Ecke sitzen und fleißig Medaillen liefern - aber ja nicht den Mund aufmachen."

Bei der Snowboard-WM im Februar in Park City nahm Österreichs Freestyle-Star Anna Gasser wegen einer Knöchelverletzung nicht teil. Scheidl erzählt, dass in den USA die Physiotherapeuten und Serviceleute bereits am Heimweg waren, noch bevor die Bewerbe der Freestyler begonnen hatten: "Es ist enttäuschend. Wären wir mit Anna dort gewesen, hätten wir ein Riesenproblem gehabt." Scheidl ergänzt: "Unsere Olympiasiegerin und Weltmeisterin hätte 24 Stunden physiotherapeutische Betreuung benötigt. Alles, was wir bekommen haben, war die Telefonnummer eines Physiotherapeuten, der in Amerika lebt."

Scheidl: "Treffen die richtigen Leute die Entscheidungen?"

Um den Nachwuchs schaue es nicht rosig aus, es gäbe eine Handvoll Talente und einer pro Jahrgang könne es in den Weltcup schaffen. Interessant ist die Tatsache, dass Anna Gasser sowie Clemens Millauer und Philipp Kundraditz, die für die letzten Erfolge gesorgt haben, keine geförderten Schulen des Skiverbandes besucht haben. "Das ist ein Grund einmal zu hinterfragen, ob da die richtigen Leute Entscheidungen treffen und ob das Fördersystem sinnvoll ist oder nicht. Scheidl sieht seine berufliche Zukunft weiter im Sportbereich und bereut seine Entscheidung nicht: "Anna macht auch ohne mich ihren Weg."

