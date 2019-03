Weltcupfinale in Soldeu: Damen-Riesentorlauf und Herren-Slalom heute im Liveticker, TV und Livestream

Am heutigen Sonntag stehen beim Weltcup-Finale in Soldeu weitere Entscheidungen auf dem Programm. Zunächst startet am Vormittag der Riesentorlauf der Damen (ab 9:30 Uhr im Liveticker), anschließend folgt der Slalom der Herren (ab 10:30 Uhr im Liveticker). SPOX erklärt, wo die Rennen im Livestream zu sehen sind.

LIVETICKER: Damen-RTL und Herren-Slalom in Soldeu live

Beide Rennen gibt es wie gewohnt auch im SPOX-LIVETICKER. HIER geht's zur Entscheidung der Damen, HIER zum Ticker der Herren.

Weltcup-Finale im Livestream & TV

Das Rennen wird in Österreich wie gewohnt vom ORF übertragen. Am Sonntag beginnt die Sendung live aus Soldeu um 09:05 Uhr. Danach geht es nahtlos mit der Übertragung des Herren-Rennens los, das um 10:30 Uhr beginnt. Um 11:45 Uhr beginnt die Übertragung des zweite Durchgangs im RTL der Damen, der zweite Herren-Durchgang ist ab 13 Uhr on air.

Über die TvThek kann man beide Rennen auch über einen Livestream verfolgen. Zudem zeigt ARD und Eurosport die Rennen ebenfalls im Free-TV.

