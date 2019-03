ÖSV-Engagement für Werner Schuster aktuell kein Thema

Einen Tag nach dem Ende der Skisprung-Weltcupsaison hat Werner Schuster vorerst keine Ambitionen, für den ÖSV zu arbeiten.

Der nach elf, großteils erfolgreichen Jahren als DSV-Cheftrainer eben zurückgetretene Vorarlberger braucht, wie er am Montag auf ServusTV bekräftigte, nun eine gewisse Auszeit, auch wenn er den Schritt in Richtung ÖSV in Zukunft nicht kategorisch ausschließen wollte.

"Man hat im ÖSV jetzt etwas aufgebaut. Bedenklich ist aber, dass die beiden Co-Trainer aufgehört haben", meinte Schuster zum Rücktritt von Florian Liegl und Florian Schabereiter als Assistenten von ÖSV-Chefcoach Andreas Felder.