Lisa Theresa Hauser verschenkt Medaille bei Biathlon-WM

Lisa Theresa Hauser hat bei der Biathlon-WM in Östersund eine Sensations-Medaille aufgrund eines bitteren Missgeschicks verpasst. Die 25-Jährige zeigte in Schweden einen perfekten Sprint-Wettkampf, konnte aber dennoch nicht in die Medaillenentscheidung eingreifen.

Hauser startete mit der hohen Startnummer 65 stark in den Sprint-Wettkampf und absolvierte eine fehlerfreie Schießeinlage beim Liegendschießen. Nach der zweiten Runde lag sie auf Platz zwölf, doch vielen anderen Läuferinnen unterliefen im Stehendanschlag Fehler.

Nicht so bei Hauser, die alle ihre fünf Schüsse versenkte. Das Problem: Anstatt auf ihrer Schießbahn zu bleiben, visierte sie die schwarzen Scheiben auf der Bahn neben ihr an. Das Missgeschick bemerkte sie, als sie wieder auf die Loipe gehen wollte. Sie musste trotz ihrer fünf Treffer fünf Mal eine Strafrunde absolvieren.

Besonders bitter: Vor dem zweiten Schießen fehlten ihr nur drei Sekunden auf die nicht in Topform agierende Deutsche Laura Dahlmeier, die am Ende mit 12,6 Sekunden Rückstand Bronze holte. Mit einem schnellen Schießen und einer guten letzten Runde in der Loipe wäre für Hauser sogar ihre erste WM-Medaille in Griffweite gewesen. Das Rennen beendete sie stattdessen außerhalb der Top-60, womit sie auch den Verfolgungs-Wettkampf am Sonntag verpassen wird.

Biathlon-WM: Kuzmina holt Gold im Damen-Sprint

Es wäre die erste Damen-Medaille für Österreich bei Biathlon-Weltmeisterschaften seit 1984 gewesen. Damals holte Andrea Grossegger im Sprint die Bronzemedaille.

Gold sicherte sich die Slowakin Anastasia Kuzmina, die sich vor Ingrid Landmark Tandrevold (+9,7) aus Norwegen durchsetzte. Es war Kuzminas dritte WM-Medaille, die erste in Gold.