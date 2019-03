Gleich drei Staatsmeister im Riesentorlauf in Saalbach

Gleich drei neue österreichische Staatsmeister hat es am Samstag in Saalbach in den beiden Riesentorlaufbewerben gegeben.

Der Grund: Roland Leitinger und Johannes Strolz landeten ex aequo auf Platz eins, bei den Damen holte sich Katharina Liensberger den Meisterlorbeer. Der Belgier Sam Maes war übrigens bei den Herren drei Hundertstel schneller als die neuen ÖSV-Champions.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ergebnisse österreichische Meisterschaften Ski alpin in Saalbach-Hinterglemm - Riesentorlauf (ohne internationale Teilnehmer):

Herren: 1. ex aequo Roland Leitinger (T) und Johannes Strolz (V) 1:47,18 Min. - 3. Magnus Walch (V) +0,09 Sek.

Damen: 1. Katharina Liensberger (V) 1:55,82 - 2. Katharina Truppe (K) +0,15 - 3. Michaela Heider (St) 0,36