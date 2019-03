Felix Neureuther deutet Karriere als Sänger an - Erste Single angekündigt

Felix Neureuther hat auf den sozialen Netzwerken seine ersten Pläne für die Zeit nach seiner aktiven Karriere im alpinen Ski-Weltcup angekündigt. Er kündigte an, am kommenden Montag seine erste Single als Solo-Sänger präsentieren zu wollen.

"Ein paar von euch haben sich vielleicht gefragt was ich nach meiner Skikarriere machen werde. Ich werde Sänger!", schrieb Neureuther auf Facebook. Auf Antenne Bayern soll sein erstes Kunststück erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. "Es ist ein Wagnis und ich freue mich. Ihr könnt gespannt sein!", kündigte Neureuther an.

Dabei könnte Neureuther zum wiederholten Male ein Medien-Coup gelingen. Das Datum der Veröffentlichung ist der 1. April, man darf also gespannt sein, ob man die Stimme des erfolgreichsten deutschen Slalom-Weltcup-Fahrers aller Zeiten noch öfter zu hören bekommt. Er könnte sich mit der Aktion aber auch nur einen großen Scherz erlauben.

© GEPA

"Ich bin gespannt, wie die Reaktionen sind. Ich meine, es hat keiner damit gerechnet, dass ich so etwas machen werde", erklärte er. Das sei allerdings "genau die Herausforderung, die ich suche - das zu machen, was sonst keiner von mir erwartet."

Zu weitaus ernsteren Themen meldete sich Neureuther in den vergangenen Tagen zu Wort, als er sich äußert kritisch gegenüber der Doping-Vorfälle der vergangenen Wochen äußerte. Er freue sich allerdings, in Zukunft nicht mehr so vehement auf die Ernährung achten zu müssen, und nannte verunreinigte Steaks als Beispiel.

Felix Neureuther auf den Spuren von Hansi Hinterseer?

Neureuther dürfte sich am Montag aber vorerst in der kultigen Riege von Ex-Ski-Stars einreihen, die nach ihrer Karriere musikalisch tätig sind. So schlug Hansi Hinterseer eine höchst erfolgreiche zweite Karriere ein, aber auch Rainer Schönfelder haute den einen oder anderen Evergreen raus.

Fritz "The Cat" Strobl wagte sich ebenso aufs dünne Eis wie Toni Sailer. Mit Dominik Paris gibt es aber auch einen aktiven Athleten, der musiziert - wenn auch in einem etwas anderen Genre als Hinterseer.