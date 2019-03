Biathlon-WM: Massenstarts der Damen und Herren heute live im TV, Ticker und Livestream

Bei der Biathlon-WM 2019 in Östersund (Schweden) stehen am heutigen Sonntag die Entscheidungen in den Massenstarts auf dem Programm. Sowohl Damen als auch Herren rittern dabei um Edelmetall. SPOX liefert alle wichtigen Infos zum Rennen und erklärt, wo der Lauf im Livestream und TV gezeigt wird.

Der Höhepunkt der Biathlon-Saison findet gerade in Östersund statt. Zum Abschluss der Wettkämpfe gehen die Damen und Herren in die Medaillenentscheidungen im Massenstart.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

© GEPA

Biathlon-WM, Massenstart der Damen und Herren: TV-Übertragung und Livestream

Die komplette Weltmeisterschaft ist im Free-TV zu sehen. In Österreich überträgt der ORF alle Rennen live, auch Eurosport oder ARD übertragen aus Östersund.

Für alle User aus Österreich gibt es in der TvThek die Möglichkeit, das Rennen über einen Livestream kostenfrei mitzuverfolgen.

Massenstart: Wer startet für den ÖSV beim Herren-Sprint?

Während das Damenrennen ohne österreichische Beteiligung über die Bühne geht, stehen bei den Herren Simon Eder, Julian Eberhard und Felix Leitner am Star.

© getty

Biathlon-WM: Der Zeitplan

Datum Ereignis Uhrzeit 9. März Sprint der Männer 16.30 Uhr 10. März Verfolgung der Frauen 13.45 Uhr 11. März Verfolgung der Männer 16.30 Uhr 12. März Einzel der Frauen 15.30 Uhr 13. März Einzel der Männer 16.10 Uhr 14. März Single-Mixed-Staffel 17.10 Uhr 16. März Staffel der Frauen 13.15 Uhr 16. März Staffel der Männer 16.30 Uhr 17. März Massenstart der Frauen 13.15 Uhr 17. März Massenstart der Männer 16 Uhr 17. März Abschlussfeier 17 Uhr

LIVETICKER: Biathlon zum Mitlesen

SPOX berichtet von allen Rennen der Biathlon-WM in Östersund live. Hier geht's zum Liveticker des heutigen Herren-Massenstarts, zum Damen-Massenstart geht es hier entlang. Dadurch bleibt ihr immer auf dem Laufenden.