Biathlon-WM 2019: Die Staffel der Damen/Herren heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Österreicher hoffen weiterhin auf eine Medaille bei der Biathlon-WM 2019 in Östersund. Am heutigen Samstag gibt es die nächste Chance und SPOX liefert euch alle Informationen zu den Wettkämpfen und verrät, wo ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das österreichische Duo, bestehend aus Lisa Hauser und Simon Eder, ging in der Team-Mixed-Staffel am Donnerstag leer aus und landeten auf dem achten Platz. Allerdings haben beide heute wieder die Chance, sich eine Medaille in ihren Staffeln zu sichern.

Biathlon-WM 2019: Die Staffel der Damen/Herren heute live im TV und Livestream

Die komplette Biathlon-WM 2019 im schwedischen Östersund wird live im Free-TV übertragen. In Österreich strahlt unter anderem der ORF alle Wettkämpfe aus, aber auch im ZDF und auf Eurosport sind die einzelnen Rennen zu sehen.

Um 13.05 Uhr beginnt die Übertragung der 4 x 6 km Staffel der Damen im ORF. Der Wettkampf startet schließlich um 13.15 Uhr, die 4 x 7,5 km Staffel der Herren geht dann um 16 Uhr los.

Dieses Personal ist heute für euch im Einsatz:

Kommentator: Dietmar Wolff

Co-Kommentator: Günther Beck

Für alle Nutzer aus Österreich gibt es in der TvThek zudem die Möglichkeit, die beiden Staffeln über einen kostenlosen Livestream anzuschauen.

© getty

Biathlon-WM 2019 in Östersund heute im LIVE-TICKER

Ihr könnt die Biathlon-WM 2019 jedoch auch mit dem Liveticker von SPOX verfolgen und erhaltet alle Zwischenzeiten der Wettkämpfe. Auch von unterwegs verpasst ihr somit nichts von der heutigen Staffel der Damen als auch von der Staffel der Herren .

Biathlon-WM 2019: Der aktuelle Medaillenspiegel

Zuletzt gewann das norwegische Duo aus Marte Olsbu Roiseland und Johannes Thingnes Boe die Team-Mixed-Staffel, weshalb Norwegen den Medaillenspiegel inzwischen deutlich anführt. Auf Platz zwei folgen die Deutschen, welche am Donnerstag jedoch ohne Edelmetall ausgingen. Österreich wartet derweil noch auf seine erste Medaille in Östersund.

Platz Nation Gold Silber Bronze Gesamt 1. Norwegen 3 3 1 7 2. Deutschland 2 1 2 5 3. Schweden 1 - 1 2 4. Slowakei 1 - - 1 4. Ukraine 1 - - 1 6. Italien - 2 1 3 7. Russland - 1 - 1 7. Bulgarien - 1 - 1 9. Frankreich - - 3 3

Biathlon-WM 2019: Der Zeitplan für die weiteren Wettkämpfe

Nach den beiden heutigen Wettkämpfen in der Staffel folgt lediglich noch der Massenstart der Damen sowie der Herren. Am morgigen Sonntag endet die Biathlon-WM 2019 deshalb bereits mit der Abschlussfeier um 17 Uhr.