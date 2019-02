Teresa Stadlober verkühlt - Kein Start im Skiathlon: "Es macht keinen Sinn"

Teresa Stadlober muss bei der Heim-WM in Seefeld wegen einer Verkühlung auf ihr Antreten im Skiathlon am Samstag verzichten. Das gab der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) am Freitag bekannt. Die 26-Jährige hatte sich Anfang der Woche mit einer leichten Entzündung der Atemwege herumgeschlagen, nach zwischenzeitlicher Besserung verschlechterte sich ihr Zustand aber wieder.

"Beim heutigen Training habe ich mich nicht gut gefühlt. Leider hat sich eine leichte Verkühlung eingeschlichen, weswegen ich morgen nicht an den Start gehen werde", erklärte Stadlober.

Und weiter: "Für mich macht es keinen Sinn so beim Skiathlon zu laufen, weil ich die nächsten Einsätze bei der WM nicht gefährden will. Es ist für mich sehr schade und bitter, mein erstes Rennen unserer Heim-WM zu verpassen, aber ich bin zuversichtlich, für das Einzel und den Dreißiger fit zu werden."

Der Skiathlon wäre für die rot-weiß-rote Medaillenhoffnung der erste von drei geplanten WM-Starts gewesen. Ihre Teilnahmen am 10-km-Klassikrennen am Dienstag und dem abschließenden 30-km-Skatingmassenstart seien aus jetziger Sicht möglich, so der ÖSV.