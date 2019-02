WM-Springen auf der Großschanze: Schwieriger Wind verbläst Medaillen-Chancen für Stefan Kraft

Nach dem ersten Durchgang noch auf Rang Fünf in Lauerstellung, belegt Österreichs größte Medaillenhoffnung Stefan Kraft nach dem Einzelspringen auf der Großschanze der nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld am Ende Rang Sechs. Bei schwierigen Windverhältnissen konnte Kraft im zweiten Durchgang das Podium nicht angreifen. Weltmeister wird der Deutsche Markus Eisenbichler, der noch nie ein Weltcup-Springen gewann.

Karl Geiger, ebenfalls aus Deutschland, klassiert sich auf den zweiten Platz, der junge Schweizer Kilian Peier holt sich die Bronzene. Ryoyu Kobayashi, Dominator im Weltcup, landet auf dem enttäuschenden vierten Platz.

Weitere Infos folgen in Kürze

Medaillenspiegel Seefeld 2019: Der Stand nach 6 von 22 Bewerben