Ski-WM: Otmar Striedinger startet in Abfahrt, Romed Baumann und Daniel Danklmaier in Kombi

Otmar Striedinger wird für den Österreichischen Skiverband (ÖSV) die Abfahrt bei der Ski-WM in Aare bestreiten. Wie der ÖSV am Donnerstag mitteilte, ist der Kärntner der vierte Starter neben Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer und Hannes Reichelt.

Die Abfahrt ist für Samstag (12.00 Uhr) geplant, aufgrund von Schlechtwetter-Prognosen ist der Termin aber fraglich.

Für die Alpine Kombination am Montag (11.00/14.30 Uhr) nominierte der ÖSV Romed Baumann, Daniel Danklmaier, Marco Schwarz und Kriechmayr. Schwarz hatte im Jänner den bisher einzigen Kombi-Bewerb in dieser Weltcup-Saison in Wengen für sich entschieden und galt als Fixstarter.

