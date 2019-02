Ski-WM Nordisch heute live: Langlauf und Kombination im Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag werden bei der nordischen Ski-WM in zwei Wettbewerben Medaillen vergeben. Zunächst wechseln die nordischen Kombinierer auf die Normalschanze (ab 11 Uhr im LIVETICKER), ehe die Langlauf-Staffel der Damen über die Bühne geht. SPOX gibt euch eine Übersicht des Programms und liefert wichtige Infos zur WM in Tirol.

Die Kombinierer kämpfen im Einzelwettkampf um das nächste Edelmetall. Am Vormittag wird von der Toni Seelos Schanze in Seefeld gesprungen, ehe es für zehn Kilometer auf die Loipe geht. Zudem tritt die Staffel der Damen über vier mal fünf Kilometer im Langlauf an.

Nodische Ski-WM heute live: Programm vom Donnerstag

Die Kombinierer starten schon um 11 Uhr mit dem Springen, ehe die Medaillenverteilung vier Stunden später im Langlauf geklärt wird. Die Staffel der Damen beginnt um 13 Uhr.

Tag Disziplin Event Uhrzeit Ticker 28.02.2019 Nord. Komb. Toni Seelos Schanze 11.00 Uhr Liveticker 28.02.2019 Langlauf Staffel Damen (4x5 km) 13.00 Uhr Liveticker 28.02.2019 Nord. Komb. Langlauf (10 km) 15.15 Uhr Liveticker

LIVETICKER: Kombination und Langlauf live

SPOX bietet zu allen Wettkämpfen der Ski-WM in Seefeld einen ausführlichen LIVETICKER an.

Nordische Ski-WM heute live: Livestream und TV-Übertragung

Die Berichterstattung für das Skispringen der nordischen Kombinierer beginnt im ORF um 10.45 Uhr. Von dort an berichtet der Sender von der nordischen Ski-WM bis in den frühen Abend durchgehend. In der TvThek bietet der ORF zudem einen gratis Livestream für alle User aus Österreich an.

Außerdem sind die Wettkämpfe im ARD und auf Eurosport zu verfolgen.

Von Bolivien bis Israel: Die denkwürdigsten Ski-WM-Exoten © GEPA 1/15 Eine Weltmeisterschaft ist neben dem Sport auch immer eine Bühne für Vertreter verschiedenster Nationen. Ob Kenia, Jamaika, oder Haiti - in den letzten Jahren waren einige Legenden dabei. SPOX zeigt euch die erinnerungswürdigsten Teilnehmer. © GEPA 2/15 Jean-Pierre Roy (Haiti): Im Alter von 39 begann der mittlerweile 55-Jährige mit dem Skifahren. Bei der Ski-WM 2011 nahm er erstmals im Riesenslalom teil, auch 2013 und 2015 war er dabei. © GEPA 3/15 Sein bestes Ergebnis: Rang 64 im Slalom. Aktuell betreibt der drei-fache Großvater ein Computergeschäft in Paris. Ein Comeback bei der Ski-WM in Are scheint aber leider ausgeschlossen. © GEPA 4/15 Simon Breitfuss Kammerlander (Bolivien): Der gebürtige Tiroler wird definitiv in Are vertreten sein. Der Student pendelt zwischen Südamerika und Österreich hin und her, bei den olympischen Spielen nahm er in jeder Disziplin teil. © GEPA 5/15 Breitfuss Kammerlander kam in jedem Rennen unter die Top 50, sein 32. Rang im Slalom markierte das beste Ergebnis eines Bolivianers bei Weltmeisterschaften überhaupt. Auch im Weltcup mischt er das Feld von hinten auf. © GEPA 6/15 Juan del Campo (Spanien): Der 24-Jährige mag aus einem wintersportfernen Land kommen, ambitioniert ist er aber auf jeden Fall: "Ich will gewinnen", meinte er schon 2017 in den Medien. © GEPA 7/15 Vom Sieg ist der Spanier zwar noch weit entfernt, in Schladming feierte er aber sein bestes Weltcup-Ergebnis: Rang 24. Damit ist er der erste Spanier seit 1986, der Weltcup-Punkte holte. Die WM soll die große Bühne für den Exoten werden. © GEPA 8/15 Christopher Hörl (Moldawien): Ähnlich wie Breitfuss, ist auch Hörl ein Österreicher, der für ein anderes Land an den Start geht. 2012 gewann er den Fitness-Bewerb "Man of Steel", dazwischen arbeitet er in einem Architektenbüro. © GEPA 9/15 Hubertus von Hohenlohe (Mexiko): Der 60-jährige Prinz ist ein alter Bekannter bei den Ski-Weltmeisterschaften. Vor allem die Designs seiner Trikots sorgten immer wieder für Lacher, die Ergebnisse wohl aber nicht. © GEPA 10/15 2015 in Vail wurde er 46. im Slalom, in St. Moritz 2017 schied er sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom aus. Die WM in Are bestreitet Hohenlohe in einem weiß-roten Skidress samt Maya-Kopf. © GEPA 11/15 Sabrina Wanjiku Simader (Kenia): Die 20-jährige Kenianerin lebt seit ihrem dritten Lebensjahr in Österreich, trainiert mit Ex-ÖSV-Coach Christian Reif, der auch Slalom-Weltcupsieger Alex Choroschilow unter seinen Fittichen hatte. © GEPA 12/15 Simader nahm auch bei der WM 2017 in St. Moritz schon teil, wurde 50. im Slalom und 60. im RTL. Bei Olympia war sie die erste Kenianerin jemals, die an alpinen Wettbewerben teilnahm. 2019 ist sie in Are wieder am Start. © GEPA 13/15 Michael Elliott Williams (Jamaika): Der 49-Jährige war früher Eishockey- und American-Football-Spieler, ehe er 2013 als erster Jamaikaner bei Ski-Weltmeisterschaften teilnahm. © GEPA 14/15 Auch 2015 in Vail und 2017 in St. Moritz war Williams am Start, im Riesenslalom in Vail wurde er 108. © GEPA 15/15 Nikita Shcherbakovskiy (Israel): Der erst 19-jährige Israeli hat schon zwei WMs hinter sich und betreibt mit seinen Geschwistern Igor und Maria einen Fundraiser, um Skifahren auch in einkommensschwachen Ländern wie dem Südsudan zu ermögli

Ski-WM: Der aktuelle Medaillenspiegel

Der Stand nach 13 von 22 Entscheidungen: