Ski-WM in Are heute live: Super-G Damen im Livestream und Liveticker

Die Ski-WM der alpinen Rennläufer in Are (hier geht's zum gesamten Programm) beginnt am heutigen Dienstag mit dem Super-G der Damen (ab 12.30 Uhr im LIVETICKER). Die ÖSV-Speed-Damen gehen somit erstmals auf Medaillenjagd und zählen zu den großen Favoritinnen. Die Herren kommen nicht wie geplant zum Einsatz. Das Abfahrtstraining wurde abgesagt. SPOX erklärt, wo die Läufe im Livestream und TV gezeigt werden.

Nach der feierlichen Eröffnung am Montagabend starten am Dienstag um 12.30 mit dem Super-G der Damen die 45. Weltmeisterschaften der alpinen Skiläufer. Nach 1954 und 2007 ist Are zum dritten Mal Schauplatz einer Ski-WM.

© GEPA

Ski-WM im Livestream: Wo kann ich den Super-G der Damen live sehen?

Der ORF zeigt alle Rennen der Ski-WM in Are live. Auf der TvThek gibt es zudem einen gratis Livestream. Auch Eurosport und ARD/ZDF haben die WM-Rennen in ihrem Programm.

Liveticker von der Ski-WM

Für all jene, die das Rennen nicht live sehen können, bietet SPOX einen Liveticker an. Hier geht's zur Live-Berichterstattung vom Super-G der Damen!

Super-G der Damen: Wer sind die Favoritinnen?

Nicole Schmidhofer geht als Titelverteidigerin ins Rennen. Vor zwei Jahren setzte sich die Steirerin in St. Moritz durch, daher geht der ÖSV mit fünf Läuferinnen an den Start. Neben Schmidi gehen Ramona Siebenhofer, Stephanie Venier, Tamara Tippler und Christina Ager ins Rennen.

Neben den ÖSV-Assen ist Mikaela Shiffrin als dreifache Saisonsiegerin die absolute Top-Favoritin. Ilka Stuhec konnte das Rennen in Gröden gewinnen, zudem haben Tina Weirather, Ragnhild Mowinckel und Lara Gut-Behrami Medaillenchancen.

Startnummern: Fünf ÖSV-Damen greifen an

Die Startnummern der ÖSV-Läuferinnen im Überblick

7: Nicole Schmidhofer

10: Tamara Tippler

14: Stephanie Venier

18: Ramona Siebenhofer

30: Christina Ager

Ski-WM in Are: Abfahrtstraining der Herren abgesagt

Wegen der vielfach chaotischen Anreise erreichten viele Athleten und Betreuer den WM-Ort in Schweden erst mit Verspätung, wichtiges Gepäck mit Material sei zudem noch unterwegs oder werde vermisst.

Das Training war für 10.30 Uhr angesetzt. Der vorläufige Alternativplan sieht nun freies Skifahren am Dienstag von 13.00 bis 14.00 Uhr vor, dieser Plan könne sich aber noch ändern.

Ski-WM: Die Titelverteidiger