Ski-WM heute live: Ruhetag! Das Programm in Aare

Bei der Ski-WM in Aare finden am heutigen Mittwoch keine Wettkämpfe oder Trainings statt. Nach dem Team Event vom Dienstag ist heute offizieller Ruhetag der Weltmeisterschaft, bevor es am Donnerstag mit den Technik-Bewerben weitergeht. SPOX erklärt, wie das kommende WM-Programm aussieht und wo es im Livestream und TV gezeigt wird.







Are ist bereits zum dritten Mal Austragungsort der Alpinen Ski-Weltmeisterschaften. Schon 1954 und 2007 fanden die Titelkämpfe im schwedischen Wintersportort statt. Eröffnet wurde die WM am 4. Februar mit einer großen Feier um 18.30 Uhr.

Sieben Entscheidungen sind bereits gefallen, die letzte ist der Slalom der Herren am Schlusstag der WM. Die Schweiz hat sich inzwischen eine komfortable Führung im Medaillenspiegel erarbeitet. Am heutigen 13. Februar ist Ruhetag.

Programm der Ski-WM 2019 in Are

Datum Uhrzeit Bewerb Donnerstag, 14. Februar 14.15 Uhr/17.45 Uhr Damen Riesenslalom Freitag, 15. Februar 14.15 Uhr/17.45 Uhr Herren Riesenslalom Samstag, 16. Februar 11.00 Uhr/14.30 Uhr Damen Slalom Sonntag, 17. Februar 11.00 Uhr/14.30 Uhr Herren Slalom

Alpine Ski-WM: TV-Übertragung und Livestream

Der ORF überträgt auf ORF eins und ORF SPORT+ alle Rennen und Trainingsläufe. Daneben informiert das tägliche "WM-Studio" auch am heutigen Ruhetag über das WM-Geschehen. Um 18.00 Uhr stehen dabei zunächst die Renn-Analysen im Mittelpunkt, um ca. 18.30 Uhr geht es zu den Siegerehrungen des Tages und um 19.00 Uhr sind "Die Stars" im "WM-Studio" zu Gast.

Alle Medaillenentscheidungen werden live in ORF eins gezeigt. Rainer Pariasek meldet sich dabei aus dem Zielbereich, Andreas Felber vom Start. Via ORF-TVthek sind alle Rennen auch als Live-Stream abrufbar.

ORF-Kommentatoren sind Oliver Polzer und Thomas König (alternierend bei den Herrenrennen) sowie Peter Brunner und Ernst Hausleitner (alternierend bei den Damenrennen). Hausleitner, Pariasek und Polzer sind auch alternierend die Gastgeber des "WM-Studios". Die Experten bei den Rennen sind Alexandra Meissnitzer, Armin Assinger, Hans Knauß, Thomas Sykora und Benni Raich.

Ski-Weltmeisterschaft: Liveticker zu den Rennen in Are

Wer die Weltmeisterschaft weder im TV noch per Stream verfolgen kann, ist mit den Livetickern von SPOX bestens bedient. Hier geht's zum Liveticker der Ski-WM.

ÖSV-Kader: Das sind Österreichs Medaillen-Hoffnungen

Der österreichische Kader für die Ski-Weltmeisterschaft in Are wurde am Sonntag, 3. Februar bekannt gegeben. Dieser beinhaltet die eine oder andere überraschende Nominierung.

