Ski-WM heute im Livestream: Wo kann ich den Team-Wettbewerb live sehen?

Weiter geht's mit der Ski-Weltmeisterschaft in Are! Am heutigen Dienstag um 16 Uhr findet der Team-Wettbewerb der Damen und Herren statt. SPOX erklärt, wie ihr das Event live im TV und Livestream verfolgen könnt und stellt euch einen Liveticker zu Verfügung.

Österreich holte bislang drei Mal Gold im Team-Event und ist damit Rekordweltmeister im Mannschafts-Wettbewerb. Seit 2005 ist dieses Rennen im Programm einer Ski-WM.

Ski-WM: Wo und wann findet der Team-Wettbewerb statt?

Start des gemischten Team-Wettbewerbs in Are ist am heutigen Dienstagnachmittag um 16 Uhr. Die Siegerehrung beginnt voraussichtlich um 18.30 Uhr.

Ski-WM: Team-Event heute live im TV, Livestream

In Österreich überträgt der ORF alle Wettbewerbe der Ski-WM von Are live und in voller Länge. Zudem bietet der Sender einen eigenen Livestream über die TvThek an, sodass ihr auch von unterwegs nichts verpasst.

Des Weiteren könnt ihr das Rennen im ZDF verfolgen, ein Livestream steht hier ebenfalls für euch bereit.

Ski Alpin: So funktioniert der Team-Wettbewerb bei der WM

Die besten 16 Mannschaften im Nationencup sind für den Team-Wettbewerb startberechtigt. Insgesamt sechs Starter dürfen von jeder Nation nominiert werden, davon mindestens zwei Damen und zwei Herren. Gefahren wird ein Parallel-Slalom im K.o.-System.

Abwechselnd treten die Damen und Herren gegeneinander an, eine Runde besteht dabei aus vier Läufen. Jedes gewonnene Duell bringt dem Team einen Punkt ein. Sollte es ein Unentschieden geben, zwei Teilnehmer haben die selbe Laufzeit, dann erhalten beide Teams den Punkt. Bei einem Punktegleichstand werden die Laufzeiten der schnellsten Dame und des schnellsten Herrens der jeweiligen Mannschaft addiert, das Team mit der besseren Zeit gewinnt.

Im Achtelfinale tritt die Mannschaft auf Platz 1 im Nationencup gegen den 16. Rang an, dieses Format wird so beibehalten. Das jeweils schwächer platzierte Team muss ihre/n Läufer/in zuerst aufstellen, daraufhin kann sich der Gegner entscheiden.

Ski-WM: Die Teilnehmer/innen der österreichischen Mannschaft

Damen: Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Franziska Gritsch

Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Franziska Gritsch Herren: Michael Matt, Marco Schwarz und Christian Hirschbühl

Ski-WM: Die Teilnehmer/innen der deutschen Mannschaft

Die deutsche Mannschaft steht bei der Ski-WM in Are bisher ohne Medaille da. Jedoch gibt sich das Team noch nicht auf und möchte heute in diesem Wettbewerb erneut angreifen. "Man darf uns nicht abschreiben", sagte Christina Geiger. Als Favoriten gelten jedoch die Schweiz, Frankreich und Österreich.

Damen: Lena Dürr, Christina Geiger, Marlene Schmotz

Lena Dürr, Christina Geiger, Marlene Schmotz Herren: Dominik Stehle, Linus Straßer, Anton Tremmel

Ski-WM: Die weiteren Wettbewerbe im Überblick

Datum Uhrzeit Wettbewerb Übertragung Liveticker Donnerstag, der 14. Februar 14.15 Uhr Riesenslalom der Damen ORF/ZDF Liveticker Freitag, der 15. Februar 14.15 Uhr Riesenslalom der Herren ORF/ZDF Liveticker Samstag, der 16. Februar 11 Uhr Slalom der Damen ORF/ZDF Liveticker Sonntag, 17. Februar 11 Uhr Slalom der Herren ORF/ZDF Liveticker

