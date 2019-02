Ski-WM: Daniel Yule kritisiert FIS-Präsident Gianfranco Kaspar scharf

FIS-Präsident Gianfranco Kaspar sorgte mit fragwürdigen Aussagen in einem Interview im Vorfeld der WM für großes Aufsehen. Der Schweizer Ski-Star Daniel Yule kritisiert seinen Landsmann aufgrund einiger seiner Ansichten nun scharf.

"Einige Aussagen vom Präsidenten haben mich regelrecht schockiert", so der 25-jährige Slalom-Spezialist. Konkret geht es um zwei Aussagen, in denen Kaspar mit Diktaturen sympathisiert und den Klimawandel leugnet.

"Es ist nun einmal so, dass es für uns in Diktaturen einfacher ist. Vom Geschäftlichen her sage ich: Ich will nur noch in Diktaturen gehen, ich will mich nicht mit Umweltschützern herumstreiten", offenbarte Kaspar dem Tagesanzeiger. Was wiederum Yule wütend machte:

"Mit diesem Bekenntnis zur Diktatur macht Herr Kasper deutlich, dass er als Präsident keine Dialoge mit uns führen will. Das macht mir richtig Angst, schließlich kandidiere ich bei der FIS für die Position als Athleten-Sprecher."

FIS-Präsident Kaspar glaubt nicht an Klimawandel

Da es sowohl bei den letzten Olympischen Winterspielen als auch jetzt in Aare keine Probleme mit Schneemangel gibt, stellte Kaspar auch den Klimawandel in Frage. "Es gibt keinen Beweis dafür. Wir haben Schnee, zum Teil sehr viel", so der Präsident der FIS.

Yules Konter: "Diese Aussage ist für mich ein Beleg dafür, wie weit sich Herr Kasper von unserem Sport entfernt hat. Wenn er uns auch nur einmal pro Sommer beim Schnee-Training besuchen würde, dann würde auch er erkennen, wie stark unsere Gletscher zurückgehen und wie stark die Zukunft des Skisports deshalb gefährdet ist."

