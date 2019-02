Ski-WM in Are heute live: Damen-Kombi im Livestream und Liveticker

Bei der Ski-WM der alpinen Rennläufer in Are (hier geht's zum gesamten Programm) steht am heutigen Freitag die Kombination der Damen (ab 11.30 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm. Doch auch die Herren kommen zum Einsatz, ab 12.30 Uhr beginnt das 3. Abfahrtstraining. SPOX erklärt, wo die Läufe im Livestream und TV gezeigt werden.







Damen-Kombi: Verschiebung der Abfahrt

Mit der Kombi der Damen gibt es am Freitag nach einem Trainingstag wieder eine Medaillenentscheidung. Ursprünglich war der Start der Kombi-Abfahrt auf 11 Uhr angesetzt, zwischenzeitlich aber auf 12 Uhr verschoben. Die Wetterbedingungen erzwangen jedoch eine Terminierung auf 11.30 Uhr. Da nach aktueller Vorhersage um 13.00 Uhr eine Schlechtwetterfront erwartet wird, entschloss man sich nun wieder eine halbe Stunde vorzuverlegen. Gefahren wird ab dem Super-G-Start.

Der Slalom steigt ab 16.15 Uhr. Dazwischen dürfen die Herren zum dritten und letzten Mal für die Abfahrt trainieren, ehe Tags darauf die Entscheidung in der Königs-Disziplin fallen wird.

Ski-WM im Livestream: Wo kann ich die Kombination der Damen live sehen?

Der ORF zeigt alle Rennen der Ski-WM in Are live. Auf der TvThek gibt es zudem einen gratis Livestream. Auch Eurosport und ARD/ZDF haben die WM-Rennen in ihrem Programm.

Liveticker von der Ski-WM

Für all jene, die das Rennen nicht live sehen können, bietet SPOX einen Liveticker an. Hier geht's zur Live-Berichterstattung von der Kombination der Damen!

Kombination der Damen: Wer sind die Favoritinnen?

Wendy Holdener geht als Titelverteidigerin ins Rennen. Vor zwei Jahren setzte sich die Schweizerin in St. Moritz durch. Für Österreich gehen vier Läuferinnen an den Start. Ramona Siebenhofer, Christina Ager, Franziska Gritsch und Ricarda Haaser sollen für eine ÖSV-Medaille sorgen.

Weitere Favoritinnen sind Ilka Stuhec, Ragnhild Mowinckel, Viktoria Rebensburg, Federica Brignone und Tessa Worley.

Ski-WM in Are: Herren absolvieren 3. Abfahrtstraining

Auch die Speed-Herren sind am Freitag bei der WM im Einsatz. Das dritte und damit letzte Training zur Abfahrt findet um 12.30 Uhr statt. Der ORF überträgt ebenfalls live. Bei den ÖSV-Herren geht es neben den Fixstartern Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer und Hannes Reichelt um den vierten Startplatz in der Abfahrt.

Das für Freitag geplante zweite Abfahrtstraining der Herren soll nur im oberen Teil der Strecke stattfinden. Das teilte der Weltskiverband (FIS) mit. Der Trainingslauf wird nur bis zur Passage Galbacken stattfinden. Geplante Startzeit ist 12.30 Uhr. Sollte der Zeitlauf durchgeführt werden können, wäre am Samstag (12.30 Uhr, live in ORF eins) eine WM-Abfahrt auf der gesamten Länge der Strecke möglich. Das erste Training am Donnerstag wurde vom Super-G-Start aus absolviert.

Christina Ager: Start in Kombi wackelt

Ager laboriert derzeit an einem Infekt, ihr Start in der Kombi-Abfahrt ist fraglich. Der ÖSV darf keine Frau mehr nachnominieren.

Damen-Kombi: Startnummern der ÖSV-Läuferinnen

4: Christina Ager

8: Ricarda Haaser

19: Ramona Siebenhofer

24: Franziska Gritsch

