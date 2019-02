Ski-WM in Are heute live: Damen-Abfahrtstraining und Herren-Abfahrtstraining im Livestream und Liveticker

Bei der Ski-WM der alpinen Rennläufer in Are (hier geht's zum gesamten Programm) ist am heutigen Donnerstag keine Medaillen-Entscheidung. Vielmehr steht das Abfahrtstraining der Damen und das Abfahrtstraining der Herren auf dem Programm. SPOX erklärt, wo die Läufe im Livestream und TV gezeigt werden.







Der Donnerstag ist ein eher ereignisarmer Tag, dennoch sind die Abfahrts-Trainings interessant. Die Österreicherin Nicole Schmidhofer führt im Abfahrts-Weltcup und zählt definitiv zu den großen Favoritinnen, auch Ramona Siebenhofer und Stephanie Venier dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf Edelmetall machen. Die Kombination findet am Freitag, den 8. Februar, die Spezial-Abfahrt am Sonntag, 10. Februar, statt. Beide Entscheidungen sind im SPOX-Liveticker zu verfolgen.

Auch bei den Herren zählt Vincent Kriechmayr zumindest zum erweiterten Favoriten-Kreis, wenngleich Beat Feuz, Dominik Paris und auch Aksel Lund Svindal die absoluten Top-Fahrer sind. Die klassische Herren-Abfahrt findet am Samstag, den 9. Februar statt.

Ski-WM im Livestream: Wo kann ich das Abfahrts-Training der Damen und der Herren live sehen?

Der ORF zeigt alle Rennen der Ski-WM in Are live. Auf der TvThek gibt es zudem einen gratis Livestream. Auch Eurosport und ARD/ZDF haben die WM-Rennen in ihrem Programm.

Ski-WM: Die Titelverteidiger

Disziplin Sportler Land Herren Abfahrt Beat Feuz SUI Damen Abfahrt Ilka Stuhec SLO Herren Super G Erik Guay CAN Damen Super G Nicole Schmidhofer AUT Herren Riesenslalom Marcel Hirscher AUT Damen Riesenslalom Tessa Worley FRA Herren Slalom Marcel Hirscher AUT Damen Slalom Mikaela Shiffrin USA Herren Kombination Luca Aerni SUI Damen Kombination Wendy Holdener SUI Team-Event Baud-Mugnier, Faivre, Pinturault, Worley FRA

