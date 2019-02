Ski-WM heute LIVE: Damen-Riesenslalom im Livestream und Liveticker

Bei der Ski-WM der alpinen Rennläufer in Are (hier geht's zum gesamten Programm) steht am heutigen Donnerstag bei den Damen der Riesentorlauf (hier geht's zum LIVE-TICKER) am Plan. SPOX erklärt, wo die Läufe im Livestream und im TV gezeigt werden.

Die ÖSV-Damen warten noch auf ihre erste Medaille. Zwar gelang im Teambewerb die Silberne, ein Quantensprung in Sachen Motivation scheint das aber auch keiner gewesen zu sein. ORF-Expertin und dreifache Weltmeisterin Nicole Hosp fand nun klare Worte zur bisher mauen Vorstellung. "Mir fehlt oft der letzte Angriffsgeist, dieser absolute Wille, den es braucht, um richtig schnell zu sein", sagte Hosp.

Wenig Hoffnung hat sie aber für den Riesentorlauf (Donnerstag, 14. Februar): "Mit Stephanie Brunner und Anna Veith fehlen natürlich die zwei Zugpferde, aber wir haben zu wenig Breite. Seltsam: Riesentorlauf ist die Grunddisziplin. Vielleicht wird ja auch die Spezialisierung zu sehr übertrieben. Vielseitigkeit ist wichtig." Die heißesten Eisen im ÖSV-Lager sind wohl Ricarda Haaser und Kathi Liensberger, wobei beide wohl keine Chance gegen Mikaela Shiffrin und Tessa Worley haben werden. Die US-Amerikanerin und die Französin Worley bekämpfen sich äußerst sehenswert, Petra Vlhova könnte die lachende Dritte sein.

Ski-WM im Livestream: Wo kann ich den Damen-Riesentorlauf live sehen?

Der ORF zeigt alle Rennen der Ski-WM in Are live. Auf der TvThek gibt es zudem einen gratis Livestream. Auch Eurosport und ARD/ZDF haben die WM-Rennen in ihrem Programm.

Liveticker von der Ski-WM

Für all jene, die das Rennen nicht live sehen können, bietet SPOX einen Liveticker an. Hier geht's zur LIVE-Berichterstattung.

Riesentorlauf der Damen: Wer sind die Favoritinnen?

Bislang gab es vier verschiedene Siegerinnen im Weltcup: Mikaela Shiffrin gewann in Courchevel, am Kronplatz und in Maribor. Den letzteren Sieg teilte sie sich mit Petra Vlhova, die auch am Semmering gewann. Tessa Worley feierte zum Auftakt den Sieg in Sölden, während die Italienerin Federica Brignone in Killington triumphierte. Viktoria Rebensburg soll für die erste deutsche Medaille sorgen.

Programm der Ski-WM 2019 in Are