NHL: Puck verpasst Kommentator nur um Millimeter

Der US-Kommentator Pierre McGuire hatte außergewöhnliches Massl: Ein Puck sauste während der NHL-Übertragung zwischen den Columbus Blue Jackets und den Tampa Bay Lightning nur hauchdünn am Kopf vorbei.

Zuschauer vor den TV-Geräten und McGuire selbst konnten das erstaunliche Glück nur schwer fassen. Der Puck raste am Kopf des 57-Jährigen vorbei und knallte gegen die TV-Kamera. McGuire selbst konnte nach dem Spiel schmunzeln und sagte: "Part of the Game..."