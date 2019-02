ÖSV-Adler gewinnen Teamspringen in Lahti

Österreichs Skisprung-Herren in der Besetzung Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayböck und Stefan Kraft haben den Weltcup-Teambewerb am Samstag in Lahti gewonnen.

Die ÖSV-Equipe gewann im Zweikampf mit Deutschland mit elf Zählern Vorsprung. Japan wurde vor Polen Dritter.

Es war der erste Sieg eines österreichischen Skisprung-Teams seit fast zwei Jahren. Zuletzt war dem ÖSV-Team dies am 11. März 2017 auf dem Holmenkollen in Oslo gelungen.